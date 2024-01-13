Жительница Курганской области стала абсолютным чемпионом Урала по пауэрлифтингу

Анастасия Мельникова победила на чемпионате по пауэрлифтингу Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Шадринска Курганской области Анастасия Мельникова стала абсолютным победителем чемпионата Урала по пауэрлифтингу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления по физической культуре, спорту и туризму.

«Анастасия Мельникова стала победителем в личном и абсолютном зачетах. Весовая категория — 84 килограмма. Ее напарник по клубу Алексей Коршунов стал сильнейшим в категории 105 килограмм», — сообщили в telegram-канале управления.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил улучшить условия для занятий спортом в регионе. Он отметил, что добавит средства и новые тренерские ставки в рамках модернизации.