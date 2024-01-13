13 января 2024

Жительница Курганской области стала абсолютным чемпионом Урала по пауэрлифтингу

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Чемпионат УрФО по тяжелой атлетике. Екатеринбург, тяжелая атлетика, блины от штанги
Анастасия Мельникова победила на чемпионате по пауэрлифтингу Фото:

Жительница Шадринска Курганской области Анастасия Мельникова стала абсолютным победителем чемпионата Урала по пауэрлифтингу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления по физической культуре, спорту и туризму.

«Анастасия Мельникова стала победителем в личном и абсолютном зачетах. Весовая категория — 84 килограмма. Ее напарник по клубу Алексей Коршунов стал сильнейшим в категории 105 килограмм», — сообщили в telegram-канале управления.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил улучшить условия для занятий спортом в регионе. Он отметил, что добавит средства и новые тренерские ставки в рамках модернизации.

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Жительница Шадринска Курганской области Анастасия Мельникова стала абсолютным победителем чемпионата Урала по пауэрлифтингу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления по физической культуре, спорту и туризму. «Анастасия Мельникова стала победителем в личном и абсолютном зачетах. Весовая категория — 84 килограмма. Ее напарник по клубу Алексей Коршунов стал сильнейшим в категории 105 килограмм», — сообщили в telegram-канале управления. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил улучшить условия для занятий спортом в регионе. Он отметил, что добавит средства и новые тренерские ставки в рамках модернизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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