Губернатор Шумков заявил, что в регионе модернизируют спортивную систему

© Служба новостей «URA.RU»
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Индустриальный парк. Фестиваль. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков обсудил улучшение условий для спорта людей с ограниченными возможностями здоровья Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил улучшить условия для занятий спортом и рассказал о работе образовательного центра «Солнечные дети». Об этом он пишет в своем telegram-канале.

«Обсудили с коллегами создание более комфортных условий для занятий спортом детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. <…> Поручил коллегам посмотреть, по каким видам спорта и для каких категорий наших земляков, нуждающихся в особой заботе, можем дополнительно поработать. Систему по отдельным видам спорта будем донастраивать, чтобы она была максимально ориентирована на людей», — пишет Шумков. Кроме этого, глава региона пообещал добавить средства и новые тренерские ставки в рамках модернизации.

Также губернатор поделился результатами работы образовательного центра в Варгашинском округе (Курганская область), в котором летом в рамках проекта «Солнечные дети» запустили тренировки по настольному теннису для детей с синдромом Дауна и отметил работу тренера центра Бахтиера Туйчиева. «Бахтиер молодец. Такое внимание и душевное тепло, которое он дарит ребятишкам, крайне редко встречаются в нашей жизни. Сейчас они под его руководством готовятся к кубку России», — указал Шумков.

Ранее URA.RU писало, что при поддержке правительства региона и губернатора восстанавливаются школы для занятий спортом и искусством. Также Шумков обещал премировать лучших спортсменов, тренеров и физкультурников региона. Среди тех, кто получит премию был назван завотделением адаптивных видов спорта Бахтиер Туйчиев.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил улучшить условия для занятий спортом и рассказал о работе образовательного центра «Солнечные дети». Об этом он пишет в своем telegram-канале. «Обсудили с коллегами создание более комфортных условий для занятий спортом детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. <…> Поручил коллегам посмотреть, по каким видам спорта и для каких категорий наших земляков, нуждающихся в особой заботе, можем дополнительно поработать. Систему по отдельным видам спорта будем донастраивать, чтобы она была максимально ориентирована на людей», — пишет Шумков. Кроме этого, глава региона пообещал добавить средства и новые тренерские ставки в рамках модернизации. Также губернатор поделился результатами работы образовательного центра в Варгашинском округе (Курганская область), в котором летом в рамках проекта «Солнечные дети» запустили тренировки по настольному теннису для детей с синдромом Дауна и отметил работу тренера центра Бахтиера Туйчиева. «Бахтиер молодец. Такое внимание и душевное тепло, которое он дарит ребятишкам, крайне редко встречаются в нашей жизни. Сейчас они под его руководством готовятся к кубку России», — указал Шумков. Ранее URA.RU писало, что при поддержке правительства региона и губернатора восстанавливаются школы для занятий спортом и искусством. Также Шумков обещал премировать лучших спортсменов, тренеров и физкультурников региона. Среди тех, кто получит премию был назван завотделением адаптивных видов спорта Бахтиер Туйчиев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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