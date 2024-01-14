Вильфанд: на Россию надвигается глобальное потепление

15 января 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

Температурная норма будет превышена на 3-4 градуса Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В большую часть европейских регионов России, кроме ее северо-западной части, с 15 января придет потепление. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, добавив, что превышение температурной нормы дойдет до 4 градусов. «С понедельника на большей части европейской России ожидается значительное повышение температуры. Потепление придет в Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, на юг России и в Северо-Кавказский федеральный округ. Исключение составит только Северо-Западный федеральный округ. Температура воздуха превысит норму на 3-4 градуса», — заявил главный метеоролог страны в интервью ТАСС. Вильфанд объяснил изменение температур восстановлением зонального процесса, который сопровождается перемещением воздушных масс с запада на восток. При этом северо-западная часть РФ окажется в центре циклона. В сравнении с морозными выходными общее повышение температуры дойдет до 25 градусов. В конце 2023 года Вильфанд спрогнозировал аномальные холода в 11 регионах страны. В Архангельской, Мурманской и Вологодской областях температура воздуха ожидалась на 10 градусов ниже нормы. В Якутии метеоролог спрогнозировал до -51 градуса мороза, а на Чукотке и Магадане до -47,-48 градусов.

В большую часть европейских регионов России, кроме ее северо-западной части, с 15 января придет потепление. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, добавив, что превышение температурной нормы дойдет до 4 градусов. «С понедельника на большей части европейской России ожидается значительное повышение температуры. Потепление придет в Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, на юг России и в Северо-Кавказский федеральный округ. Исключение составит только Северо-Западный федеральный округ. Температура воздуха превысит норму на 3-4 градуса», — заявил главный метеоролог страны в интервью ТАСС. Вильфанд объяснил изменение температур восстановлением зонального процесса, который сопровождается перемещением воздушных масс с запада на восток. При этом северо-западная часть РФ окажется в центре циклона. В сравнении с морозными выходными общее повышение температуры дойдет до 25 градусов. В конце 2023 года Вильфанд спрогнозировал аномальные холода в 11 регионах страны. В Архангельской, Мурманской и Вологодской областях температура воздуха ожидалась на 10 градусов ниже нормы. В Якутии метеоролог спрогнозировал до -51 градуса мороза, а на Чукотке и Магадане до -47,-48 градусов.