14 января 2024

Вильфанд: на Россию надвигается глобальное потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозное утро. Курган, зима, утро, холод, солнце, мороз
Температурная норма будет превышена на 3-4 градуса Фото:

В большую часть европейских регионов России, кроме ее северо-западной части, с 15 января придет потепление. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, добавив, что превышение температурной нормы дойдет до 4 градусов.

«С понедельника на большей части европейской России ожидается значительное повышение температуры. Потепление придет в Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, на юг России и в Северо-Кавказский федеральный округ. Исключение составит только Северо-Западный федеральный округ. Температура воздуха превысит норму на 3-4 градуса», — заявил главный метеоролог страны в интервью ТАСС.

Вильфанд объяснил изменение температур восстановлением зонального процесса, который сопровождается перемещением воздушных масс с запада на восток. При этом северо-западная часть РФ окажется в центре циклона. В сравнении с морозными выходными общее повышение температуры дойдет до 25 градусов.

В конце 2023 года Вильфанд спрогнозировал аномальные холода в 11 регионах страны. В Архангельской, Мурманской и Вологодской областях температура воздуха ожидалась на 10 градусов ниже нормы. В Якутии метеоролог спрогнозировал до -51 градуса мороза, а на Чукотке и Магадане до -47,-48 градусов.

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В большую часть европейских регионов России, кроме ее северо-западной части, с 15 января придет потепление. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, добавив, что превышение температурной нормы дойдет до 4 градусов. «С понедельника на большей части европейской России ожидается значительное повышение температуры. Потепление придет в Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, на юг России и в Северо-Кавказский федеральный округ. Исключение составит только Северо-Западный федеральный округ. Температура воздуха превысит норму на 3-4 градуса», — заявил главный метеоролог страны в интервью ТАСС. Вильфанд объяснил изменение температур восстановлением зонального процесса, который сопровождается перемещением воздушных масс с запада на восток. При этом северо-западная часть РФ окажется в центре циклона. В сравнении с морозными выходными общее повышение температуры дойдет до 25 градусов. В конце 2023 года Вильфанд спрогнозировал аномальные холода в 11 регионах страны. В Архангельской, Мурманской и Вологодской областях температура воздуха ожидалась на 10 градусов ниже нормы. В Якутии метеоролог спрогнозировал до -51 градуса мороза, а на Чукотке и Магадане до -47,-48 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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