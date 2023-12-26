26 декабря 2023

Стало известно, в каких регионах наступят аномальные холода

Вильфанд предупредил об аномально холодном окончании года в 11 регионах России
© Служба новостей «URA.RU»
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В 11 регионах РФ год закончится аномальными холодами, считает Вильфанд Фото:

В некоторых регионах Северо-Западного федерального округа 29-31 числа декабря ознаменуются аномальными холодами. Всего в 11 регионах России к концу 2023 будет морозно, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Архангельской области 29—31 декабря температура будет на 7—11 градусов ниже нормы — минимальные значения до 25 градусов мороза, в Мурманской области — морозы до —18-24 градусов, что на 7—10 градусов ниже нормы; в Коми, Вологодской области — морозы до —22-25 градусов 30-го и 31-го числа, что на 8—10 градусов ниже нормы», — сказал Вильфанд ТАСС.

Также он рассказал, что аномально холодная погода будет и на Дальнем Востоке. В Якутии ожидается до -51 градуса, на Чукотке похолодает до -48, в Магаданской области прогнозируется до -47, в Хабаровском крае морозы дойдут до -44, в Амурской области будет до -41, а на Камчатке до -36.

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В некоторых регионах Северо-Западного федерального округа 29-31 числа декабря ознаменуются аномальными холодами. Всего в 11 регионах России к концу 2023 будет морозно, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В Архангельской области 29—31 декабря температура будет на 7—11 градусов ниже нормы — минимальные значения до 25 градусов мороза, в Мурманской области — морозы до —18-24 градусов, что на 7—10 градусов ниже нормы; в Коми, Вологодской области — морозы до —22-25 градусов 30-го и 31-го числа, что на 8—10 градусов ниже нормы», — сказал Вильфанд ТАСС. Также он рассказал, что аномально холодная погода будет и на Дальнем Востоке. В Якутии ожидается до -51 градуса, на Чукотке похолодает до -48, в Магаданской области прогнозируется до -47, в Хабаровском крае морозы дойдут до -44, в Амурской области будет до -41, а на Камчатке до -36.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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