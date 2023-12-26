Стало известно, в каких регионах наступят аномальные холода

Вильфанд предупредил об аномально холодном окончании года в 11 регионах России

27 декабря 2023 в 05:36 Размер текста - 17 +

В 11 регионах РФ год закончится аномальными холодами, считает Вильфанд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В некоторых регионах Северо-Западного федерального округа 29-31 числа декабря ознаменуются аномальными холодами. Всего в 11 регионах России к концу 2023 будет морозно, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В Архангельской области 29—31 декабря температура будет на 7—11 градусов ниже нормы — минимальные значения до 25 градусов мороза, в Мурманской области — морозы до —18-24 градусов, что на 7—10 градусов ниже нормы; в Коми, Вологодской области — морозы до —22-25 градусов 30-го и 31-го числа, что на 8—10 градусов ниже нормы», — сказал Вильфанд ТАСС. Также он рассказал, что аномально холодная погода будет и на Дальнем Востоке. В Якутии ожидается до -51 градуса, на Чукотке похолодает до -48, в Магаданской области прогнозируется до -47, в Хабаровском крае морозы дойдут до -44, в Амурской области будет до -41, а на Камчатке до -36.

В некоторых регионах Северо-Западного федерального округа 29-31 числа декабря ознаменуются аномальными холодами. Всего в 11 регионах России к концу 2023 будет морозно, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В Архангельской области 29—31 декабря температура будет на 7—11 градусов ниже нормы — минимальные значения до 25 градусов мороза, в Мурманской области — морозы до —18-24 градусов, что на 7—10 градусов ниже нормы; в Коми, Вологодской области — морозы до —22-25 градусов 30-го и 31-го числа, что на 8—10 градусов ниже нормы», — сказал Вильфанд ТАСС. Также он рассказал, что аномально холодная погода будет и на Дальнем Востоке. В Якутии ожидается до -51 градуса, на Чукотке похолодает до -48, в Магаданской области прогнозируется до -47, в Хабаровском крае морозы дойдут до -44, в Амурской области будет до -41, а на Камчатке до -36.