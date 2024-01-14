14 января 2024

Российские военные уничтожили технику ВСУ с рекордного расстояния

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Волноваха после освобождения. ДНР, Волноваха, бмп, днр, всу, волноваха, разбитая техника, подбитая техника, армия украины
Российские военные уничтожили две украинские БМП, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Солдаты десантного подразделения из Костромы, используя новые прицелы, смогли поразить украинский бронетранспортер на артемовском направлении с рекордной дистанции в 7800 метров. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Точным пуском управляемой ракеты из ПТРК „Корнет“ из укрытия с рекордной до цели дистанции в 7800 метров костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что второй бронетранспортер был поражен артиллерийским расчетом ВДВ.

После выполнения задачи, гвардейское соединение ВДВ из Иваново сменило позицию и продолжило боевую деятельность. Десантники выразили удовлетворение новыми тепловизорами и назвали «Корнет» лучшим противотанковым комплексом, заключили в Минобороны.

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Солдаты десантного подразделения из Костромы, используя новые прицелы, смогли поразить украинский бронетранспортер на артемовском направлении с рекордной дистанции в 7800 метров. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Точным пуском управляемой ракеты из ПТРК „Корнет“ из укрытия с рекордной до цели дистанции в 7800 метров костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что второй бронетранспортер был поражен артиллерийским расчетом ВДВ. После выполнения задачи, гвардейское соединение ВДВ из Иваново сменило позицию и продолжило боевую деятельность. Десантники выразили удовлетворение новыми тепловизорами и назвали «Корнет» лучшим противотанковым комплексом, заключили в Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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