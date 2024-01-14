Российские военные уничтожили технику ВСУ с рекордного расстояния

15 января 2024 в 07:21 Размер текста - 17 +

Российские военные уничтожили две украинские БМП, заявили в Минобороны РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты десантного подразделения из Костромы, используя новые прицелы, смогли поразить украинский бронетранспортер на артемовском направлении с рекордной дистанции в 7800 метров. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Точным пуском управляемой ракеты из ПТРК „Корнет“ из укрытия с рекордной до цели дистанции в 7800 метров костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что второй бронетранспортер был поражен артиллерийским расчетом ВДВ. После выполнения задачи, гвардейское соединение ВДВ из Иваново сменило позицию и продолжило боевую деятельность. Десантники выразили удовлетворение новыми тепловизорами и назвали «Корнет» лучшим противотанковым комплексом, заключили в Минобороны.

Солдаты десантного подразделения из Костромы, используя новые прицелы, смогли поразить украинский бронетранспортер на артемовском направлении с рекордной дистанции в 7800 метров. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Точным пуском управляемой ракеты из ПТРК „Корнет“ из укрытия с рекордной до цели дистанции в 7800 метров костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что второй бронетранспортер был поражен артиллерийским расчетом ВДВ. После выполнения задачи, гвардейское соединение ВДВ из Иваново сменило позицию и продолжило боевую деятельность. Десантники выразили удовлетворение новыми тепловизорами и назвали «Корнет» лучшим противотанковым комплексом, заключили в Минобороны.