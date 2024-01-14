Российские военные уничтожили технику ВСУ с рекордного расстояния

Солдаты десантного подразделения из Костромы, используя новые прицелы, смогли поразить украинский бронетранспортер на артемовском направлении с рекордной дистанции в 7800 метров. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Точным пуском управляемой ракеты из ПТРК „Корнет“ из укрытия с рекордной до цели дистанции в 7800 метров костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что второй бронетранспортер был поражен артиллерийским расчетом ВДВ.
После выполнения задачи, гвардейское соединение ВДВ из Иваново сменило позицию и продолжило боевую деятельность. Десантники выразили удовлетворение новыми тепловизорами и назвали «Корнет» лучшим противотанковым комплексом, заключили в Минобороны.
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