Рейс авиакомпании «Ямал» вынужденно сел в Новосибирске

Рейс авиакомпании «Ямал», совершавший полет 14 января из Горно-Алтайска в Салехард (ЯНАО), совершил вынужденную посадку в Новосибирске. Западно-Сибирская транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров.
«Вчера (14 января — прим. URA.RU) около полуночи местного времени воздушное судно авиакомпании „Ямал“, выполнявшее рейс по маршруту Горно-Алтайск — Салехард (ЯНАО), совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина. Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Посадка была вызвана технической неисправностью самолета. В момент ЧП на борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. Воздушное судно отстранено от эксплуатации пока не будут установлены все обстоятельства произошедшего.
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