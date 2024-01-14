14 января 2024
13 января 2024
12 января 2024

Рейс авиакомпании «Ямал» вынужденно сел в Новосибирске

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, аэропорт, авиакомпания ямал, самолет
Самолет отстранен от эксплуатации до выяснения всех обстоятельств Фото:

Рейс авиакомпании «Ямал», совершавший полет 14 января из Горно-Алтайска в Салехард (ЯНАО), совершил вынужденную посадку в Новосибирске. Западно-Сибирская транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров.

«Вчера (14 января — прим. URA.RU) около полуночи местного времени воздушное судно авиакомпании „Ямал“, выполнявшее рейс по маршруту Горно-Алтайск — Салехард (ЯНАО), совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина. Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Посадка была вызвана технической неисправностью самолета. В момент ЧП на борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. Воздушное судно отстранено от эксплуатации пока не будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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Рейс авиакомпании «Ямал», совершавший полет 14 января из Горно-Алтайска в Салехард (ЯНАО), совершил вынужденную посадку в Новосибирске. Западно-Сибирская транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров. «Вчера (14 января — прим. URA.RU) около полуночи местного времени воздушное судно авиакомпании „Ямал“, выполнявшее рейс по маршруту Горно-Алтайск — Салехард (ЯНАО), совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина. Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг», — сообщается в telegram-канале ведомства. Посадка была вызвана технической неисправностью самолета. В момент ЧП на борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. Воздушное судно отстранено от эксплуатации пока не будут установлены все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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