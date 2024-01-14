Суд запретил онлайн-продажу устройств для скрытия автомобильных номеров

15 января 2024 в 09:13 Размер текста - 17 +

Онлайн-продажа устройств для скрытия автономеров попала под запрет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дорогомиловский суд Москвы запретил онлайн-продажу специальных устройств для скрытия автомобильных номеров от камер видеонаблюдения. Об этом стало известно из текста судебных решений. «Суд Москвы запретил продавать через интернет-сайты, в том числе на платформе онлайн-торговли Aliexpress, специальные устройства, позволяющие скрывать номера машин от камер видеонаблюдения», — передает содержание документа ТАСС. Указывается, что подобные объявления на сайте, специализирующимся на товарах для спорта, безопасности и тактики выживания, Tacticalbunker теперь тоже запрещены. Решение суда связано с нарушением закона о безопасности дорожного движения. За подобные нарушения предусмотрены штрафы.

Дорогомиловский суд Москвы запретил онлайн-продажу специальных устройств для скрытия автомобильных номеров от камер видеонаблюдения. Об этом стало известно из текста судебных решений. «Суд Москвы запретил продавать через интернет-сайты, в том числе на платформе онлайн-торговли Aliexpress, специальные устройства, позволяющие скрывать номера машин от камер видеонаблюдения», — передает содержание документа ТАСС. Указывается, что подобные объявления на сайте, специализирующимся на товарах для спорта, безопасности и тактики выживания, Tacticalbunker теперь тоже запрещены. Решение суда связано с нарушением закона о безопасности дорожного движения. За подобные нарушения предусмотрены штрафы.