14 января 2024

Суд запретил онлайн-продажу устройств для скрытия автомобильных номеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ликвидаторы пожара на БАЭС 1978 года. Заречный, штраф, грязь на дороге, автомобильные номера, грязные номера, гибдд, дпс
Онлайн-продажа устройств для скрытия автономеров попала под запрет Фото:

Дорогомиловский суд Москвы запретил онлайн-продажу специальных устройств для скрытия автомобильных номеров от камер видеонаблюдения. Об этом стало известно из текста судебных решений.

«Суд Москвы запретил продавать через интернет-сайты, в том числе на платформе онлайн-торговли Aliexpress, специальные устройства, позволяющие скрывать номера машин от камер видеонаблюдения», — передает содержание документа ТАСС. Указывается, что подобные объявления на сайте, специализирующимся на товарах для спорта, безопасности и тактики выживания, Tacticalbunker теперь тоже запрещены. Решение суда связано с нарушением закона о безопасности дорожного движения. За подобные нарушения предусмотрены штрафы.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дорогомиловский суд Москвы запретил онлайн-продажу специальных устройств для скрытия автомобильных номеров от камер видеонаблюдения. Об этом стало известно из текста судебных решений. «Суд Москвы запретил продавать через интернет-сайты, в том числе на платформе онлайн-торговли Aliexpress, специальные устройства, позволяющие скрывать номера машин от камер видеонаблюдения», — передает содержание документа ТАСС. Указывается, что подобные объявления на сайте, специализирующимся на товарах для спорта, безопасности и тактики выживания, Tacticalbunker теперь тоже запрещены. Решение суда связано с нарушением закона о безопасности дорожного движения. За подобные нарушения предусмотрены штрафы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...