Суд запретил онлайн-продажу устройств для скрытия автомобильных номеров

Дорогомиловский суд Москвы запретил онлайн-продажу специальных устройств для скрытия автомобильных номеров от камер видеонаблюдения. Об этом стало известно из текста судебных решений.
«Суд Москвы запретил продавать через интернет-сайты, в том числе на платформе онлайн-торговли Aliexpress, специальные устройства, позволяющие скрывать номера машин от камер видеонаблюдения», — передает содержание документа ТАСС. Указывается, что подобные объявления на сайте, специализирующимся на товарах для спорта, безопасности и тактики выживания, Tacticalbunker теперь тоже запрещены. Решение суда связано с нарушением закона о безопасности дорожного движения. За подобные нарушения предусмотрены штрафы.
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