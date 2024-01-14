14 января 2024
13 января 2024
12 января 2024

В Перми проводят проверку после анонимных угроз о готовящемся нападении на школы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Раздача полицейскими памяток «Осторожно: мошенники!». Екатеринбург, силовик, чп, полицейский, инцидент
Правоохранительные органы проверяют информацию о предполагаемом нападении на пермские школы Фото:

В Перми правоохранительные органы проводят проверку после появления в Сети анонимных угроз о готовящемся нападении на ряд пермских школ, а также торговые центры. Информация появилась в ряде telegram-каналов 14 января, сообщает министерство территориальной безопасности на своих официальных страницах в соцсетях.

«14 января в 22:30 в министерство территориальной безопасности Пермского края поступила информация об угрозах безопасности учащимся, работникам и посетителям учебных заведений и торговых центров Перми. По данному факту проинформированы оперативные службы правоохранительных органов, проводится проверка. Предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения», — сообщает ведомство.

В минтербезопасности призвали граждан «соблюдать спокойствие». Отмечается, что подобные провокационные сообщения были и в других регионах. Источник в правоохранительных органах сообщил URA.RU, что в связи с анонимными угрозами безопасность в школах усилена. «На места выведены дополнительные наряды сотрудников», — отметил источник агентства.

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В Перми правоохранительные органы проводят проверку после появления в Сети анонимных угроз о готовящемся нападении на ряд пермских школ, а также торговые центры. Информация появилась в ряде telegram-каналов 14 января, сообщает министерство территориальной безопасности на своих официальных страницах в соцсетях. «14 января в 22:30 в министерство территориальной безопасности Пермского края поступила информация об угрозах безопасности учащимся, работникам и посетителям учебных заведений и торговых центров Перми. По данному факту проинформированы оперативные службы правоохранительных органов, проводится проверка. Предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения», — сообщает ведомство. В минтербезопасности призвали граждан «соблюдать спокойствие». Отмечается, что подобные провокационные сообщения были и в других регионах. Источник в правоохранительных органах сообщил URA.RU, что в связи с анонимными угрозами безопасность в школах усилена. «На места выведены дополнительные наряды сотрудников», — отметил источник агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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