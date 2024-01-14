Больше половины свердловчан увольнялись с работы по собственному желанию

15 января 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Молодые сотрудники чаще всего увольняются по собственному желанию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области 75% опрошенных жителей увольнялись с работы по собственному желанию. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе hh.ru. «75% респондентов из Свердловской области увольнялись по собственному желанию», — говорится в сообщении. Также известно, что 7% покидали место работ из-за сокращения штата, 4% — из-за реорганизации компании и 1% — из-за невыполнения плана. Еще 12% отметили другие причины.



Чаще всего по собственной инициативе увольняются молодые сотрудники до 18 лет (79%), в возрасте от 18 до 24 лет (78%) и те, кому 25-34 (64%) года. По собственному желанию чаще других подавали заявление об уходе сотрудники сфер «Сельского хозяйства» (81%), «Спорт, салоны красоты» (77%), «Рабочий персонал» (76%), «Медицина, фармацевтика» (72%), «Юристы» (71%). Реже остальных — представители сфер: «Безопасность» (57%), «Высший менеджмент» (58%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (60%).

В Свердловской области 75% опрошенных жителей увольнялись с работы по собственному желанию. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе hh.ru. «75% респондентов из Свердловской области увольнялись по собственному желанию», — говорится в сообщении. Также известно, что 7% покидали место работ из-за сокращения штата, 4% — из-за реорганизации компании и 1% — из-за невыполнения плана. Еще 12% отметили другие причины. Чаще всего по собственной инициативе увольняются молодые сотрудники до 18 лет (79%), в возрасте от 18 до 24 лет (78%) и те, кому 25-34 (64%) года. По собственному желанию чаще других подавали заявление об уходе сотрудники сфер «Сельского хозяйства» (81%), «Спорт, салоны красоты» (77%), «Рабочий персонал» (76%), «Медицина, фармацевтика» (72%), «Юристы» (71%). Реже остальных — представители сфер: «Безопасность» (57%), «Высший менеджмент» (58%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (60%).