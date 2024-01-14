14 января 2024

В Копейске затопило нечистотами подвал жилого дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Новоянгелька. (Агаповский район). Челябинская область, чайник, подвал, зима, лед, канализация, замерзшая вода, прорвало, отходы жизнедеятельности
Дом в Копейске стоит на выгребной яме Фото:

Жители многоквартирного дома в Копейске, городе-спутнике Челябинска, пожаловались на многолетнюю проблему с канализацией. Подъезды и квартиры наполнены паром, плесенью, насекомыми и запахом, сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

«Дом в Копейске стоит на выгребной яме. В подвале течет канализация, на стенах — насекомые, в помещениях — пар и жуткий запах. Мы попросили прокуратуру срочно подключиться и проконтролировать, чтобы в доме были надлежащие условия для проживания. Пока что находиться там опасно для здоровья», — рассказал Рыжий.

В ОНФ уточнили, что этот дом — «сталинка» 1956 года постройки. Фундамент состоит из глины и песка, которые много лет вымываются канализационными водами. Жительница дома Алевтина Маняхина рассказала, что когда возле дома проезжают большие машины, он сотрясается. По словам местных жителей, вода в подвале достигает потолка, однако управляющая компания «Копижилбыт» давно не обслуживает здание, а местный МУП КСВВ не торопится устранять засор.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

Ранее URA.RU сообщало, что подъезд дома в Миассе из-за халатности коммунальщиков превратился в ледяную пещеру с сосульками. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки управляющей компании.

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Жители многоквартирного дома в Копейске, городе-спутнике Челябинска, пожаловались на многолетнюю проблему с канализацией. Подъезды и квартиры наполнены паром, плесенью, насекомыми и запахом, сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Дом в Копейске стоит на выгребной яме. В подвале течет канализация, на стенах — насекомые, в помещениях — пар и жуткий запах. Мы попросили прокуратуру срочно подключиться и проконтролировать, чтобы в доме были надлежащие условия для проживания. Пока что находиться там опасно для здоровья», — рассказал Рыжий. В ОНФ уточнили, что этот дом — «сталинка» 1956 года постройки. Фундамент состоит из глины и песка, которые много лет вымываются канализационными водами. Жительница дома Алевтина Маняхина рассказала, что когда возле дома проезжают большие машины, он сотрясается. По словам местных жителей, вода в подвале достигает потолка, однако управляющая компания «Копижилбыт» давно не обслуживает здание, а местный МУП КСВВ не торопится устранять засор. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска. К моменту публикации новости ответ на него не поступал. Ранее URA.RU сообщало, что подъезд дома в Миассе из-за халатности коммунальщиков превратился в ледяную пещеру с сосульками. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки управляющей компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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