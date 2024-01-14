Дом в Копейске стоит на выгребной яме Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители многоквартирного дома в Копейске, городе-спутнике Челябинска, пожаловались на многолетнюю проблему с канализацией. Подъезды и квартиры наполнены паром, плесенью, насекомыми и запахом, сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

«Дом в Копейске стоит на выгребной яме. В подвале течет канализация, на стенах — насекомые, в помещениях — пар и жуткий запах. Мы попросили прокуратуру срочно подключиться и проконтролировать, чтобы в доме были надлежащие условия для проживания. Пока что находиться там опасно для здоровья», — рассказал Рыжий.

В ОНФ уточнили, что этот дом — «сталинка» 1956 года постройки. Фундамент состоит из глины и песка, которые много лет вымываются канализационными водами. Жительница дома Алевтина Маняхина рассказала, что когда возле дома проезжают большие машины, он сотрясается. По словам местных жителей, вода в подвале достигает потолка, однако управляющая компания «Копижилбыт» давно не обслуживает здание, а местный МУП КСВВ не торопится устранять засор.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

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