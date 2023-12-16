16 декабря 2023
15 декабря 2023

Бастрыкин проверит коммунальщиков, превративших челябинский дом в ледяную пещеру

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом по ул Половинская 8а Курган, подъезд, холодно, иней
Жильцы жалуются на глыбы льда в подъезде Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки управляющей компании, из-за бездействия которой подъезд многоквартирного дома в Миассе (Челябинская область) превратился в ледяную пещеру. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

«В Челябинской области в результате бездействия коммунальных служб промерз подъезд жилого многоквартирного дома. Люди жалуются, что в квартирах холодно, а управляющая компания не принимает мер», — уточняет пресс-служба СКР в своем telegram-канале.

В следственном управлении СКР по Челябинской области уже проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю СУ по области Петру Решетникову представить доклад о ходе проверочных мероприятий.

О мучениях жителей дома по улице Победы, 2 в Миассе URA.RU ранее сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. По его словам, подъезд оброс льдом и покрылся инеем — там свисают сосульки. Жильцы дома утверждают, что батареи спилили, а прокуратора выяснила, что наледь в подъезде образовалась из-за испарений, идущих из цокольного этажа.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки управляющей компании, из-за бездействия которой подъезд многоквартирного дома в Миассе (Челябинская область) превратился в ледяную пещеру. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства. «В Челябинской области в результате бездействия коммунальных служб промерз подъезд жилого многоквартирного дома. Люди жалуются, что в квартирах холодно, а управляющая компания не принимает мер», — уточняет пресс-служба СКР в своем telegram-канале. В следственном управлении СКР по Челябинской области уже проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю СУ по области Петру Решетникову представить доклад о ходе проверочных мероприятий. О мучениях жителей дома по улице Победы, 2 в Миассе URA.RU ранее сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. По его словам, подъезд оброс льдом и покрылся инеем — там свисают сосульки. Жильцы дома утверждают, что батареи спилили, а прокуратора выяснила, что наледь в подъезде образовалась из-за испарений, идущих из цокольного этажа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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