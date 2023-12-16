Бастрыкин проверит коммунальщиков, превративших челябинский дом в ледяную пещеру

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки управляющей компании, из-за бездействия которой подъезд многоквартирного дома в Миассе (Челябинская область) превратился в ледяную пещеру. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
«В Челябинской области в результате бездействия коммунальных служб промерз подъезд жилого многоквартирного дома. Люди жалуются, что в квартирах холодно, а управляющая компания не принимает мер», — уточняет пресс-служба СКР в своем telegram-канале.
В следственном управлении СКР по Челябинской области уже проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю СУ по области Петру Решетникову представить доклад о ходе проверочных мероприятий.
О мучениях жителей дома по улице Победы, 2 в Миассе URA.RU ранее сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. По его словам, подъезд оброс льдом и покрылся инеем — там свисают сосульки. Жильцы дома утверждают, что батареи спилили, а прокуратора выяснила, что наледь в подъезде образовалась из-за испарений, идущих из цокольного этажа.
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