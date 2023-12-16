16 декабря 2023
15 декабря 2023

Челябинский подъезд превратился в ледяную пещеру. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Дзержинского. Тюмень, сосульки, ул дзержинского
В подъезде кто-то спилил батареи Фото:

Подъезд дома в Миассе (Челябинская область) из-за халатности коммунальщиков превратился в ледяную пещеру с сосульками. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

«Подъезд дома в Миассе по улице Победы, 2 оброс льдом и покрылся инеем. Там свисают сосульки. Жители не рады такой зимней сказке», — рассказал URA.RU Рыжий.

Из-за льда в подъезде холод начал пробираться в квартиры жильцов. Они не с первого раза теперь могут открыть свои двери. В своих бедах люди винят управляющую компанию — часть батарей в подъездах дома оказались спилены.

По данному факту прокуратура Миасса организовала проверку о ненадлежащем содержании имущества собственников многоквартирного дома. По ее итогам будет дана оценка действиям управляющей компании. Надзорный орган уже выяснил, что наледь в подъезде образовалась из-за испарений, идущих из цокольного этажа дома.

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Подъезд дома в Миассе (Челябинская область) из-за халатности коммунальщиков превратился в ледяную пещеру с сосульками. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Подъезд дома в Миассе по улице Победы, 2 оброс льдом и покрылся инеем. Там свисают сосульки. Жители не рады такой зимней сказке», — рассказал URA.RU Рыжий. Из-за льда в подъезде холод начал пробираться в квартиры жильцов. Они не с первого раза теперь могут открыть свои двери. В своих бедах люди винят управляющую компанию — часть батарей в подъездах дома оказались спилены. По данному факту прокуратура Миасса организовала проверку о ненадлежащем содержании имущества собственников многоквартирного дома. По ее итогам будет дана оценка действиям управляющей компании. Надзорный орган уже выяснил, что наледь в подъезде образовалась из-за испарений, идущих из цокольного этажа дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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