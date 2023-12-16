Подъезд дома в Миассе (Челябинская область) из-за халатности коммунальщиков превратился в ледяную пещеру с сосульками. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.
«Подъезд дома в Миассе по улице Победы, 2 оброс льдом и покрылся инеем. Там свисают сосульки. Жители не рады такой зимней сказке», — рассказал URA.RU Рыжий.
Из-за льда в подъезде холод начал пробираться в квартиры жильцов. Они не с первого раза теперь могут открыть свои двери. В своих бедах люди винят управляющую компанию — часть батарей в подъездах дома оказались спилены.
По данному факту прокуратура Миасса организовала проверку о ненадлежащем содержании имущества собственников многоквартирного дома. По ее итогам будет дана оценка действиям управляющей компании. Надзорный орган уже выяснил, что наледь в подъезде образовалась из-за испарений, идущих из цокольного этажа дома.
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