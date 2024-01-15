В ЯНАО тюменец пойдет под суд за поджог машины из чувства мести

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, огонь, тушение пожара, сгоревший автомобиль, поджог автомобиля, машина сгорела, поджог машины
Транспортное средство удалось вовремя потушить Фото:

Житель Тюмени поджог автомобиль, принадлежащий ямальскому предприятию, из-за личной неприязни к своему коллеге. Об этом сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Установлено, что обвиняемый в ноябре 2023 года <…> из личных неприязненных отношений к коллеге, ответственному за сохранность и надлежащее техническое состояние автомобильного транспорта предприятия, облил заранее приготовленным бензином кабину автомобиля марки „УАЗ Профи 236324“ и поджег его», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Сотрудникам предприятия удалось вовремя потушить огонь на машине.

Уголовное дело в отношении мужчины будет рассматриваться в Красноселькупском районном суде. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Тюмени поджог автомобиль, принадлежащий ямальскому предприятию, из-за личной неприязни к своему коллеге. Об этом сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. «Установлено, что обвиняемый в ноябре 2023 года <…> из личных неприязненных отношений к коллеге, ответственному за сохранность и надлежащее техническое состояние автомобильного транспорта предприятия, облил заранее приготовленным бензином кабину автомобиля марки „УАЗ Профи 236324“ и поджег его», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Сотрудникам предприятия удалось вовремя потушить огонь на машине. Уголовное дело в отношении мужчины будет рассматриваться в Красноселькупском районном суде. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...