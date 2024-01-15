В ЯНАО тюменец пойдет под суд за поджог машины из чувства мести

15 января 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Транспортное средство удалось вовремя потушить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Тюмени поджог автомобиль, принадлежащий ямальскому предприятию, из-за личной неприязни к своему коллеге. Об этом сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. «Установлено, что обвиняемый в ноябре 2023 года <…> из личных неприязненных отношений к коллеге, ответственному за сохранность и надлежащее техническое состояние автомобильного транспорта предприятия, облил заранее приготовленным бензином кабину автомобиля марки „УАЗ Профи 236324“ и поджег его», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Сотрудникам предприятия удалось вовремя потушить огонь на машине. Уголовное дело в отношении мужчины будет рассматриваться в Красноселькупском районном суде. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.

Житель Тюмени поджог автомобиль, принадлежащий ямальскому предприятию, из-за личной неприязни к своему коллеге. Об этом сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. «Установлено, что обвиняемый в ноябре 2023 года <…> из личных неприязненных отношений к коллеге, ответственному за сохранность и надлежащее техническое состояние автомобильного транспорта предприятия, облил заранее приготовленным бензином кабину автомобиля марки „УАЗ Профи 236324“ и поджег его», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Сотрудникам предприятия удалось вовремя потушить огонь на машине. Уголовное дело в отношении мужчины будет рассматриваться в Красноселькупском районном суде. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.