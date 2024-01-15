«Аэрофлот» договорился с ОАК, каким будет салон самолета Ту-214

РБК: в салоне самолета Ту-214 появятся дополнительные места

15 января 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

«Аэрофлот» согласовал с ОАК параметры салона самолета Ту-214 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Аэрофлот» и производитель самолетов Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав «Ростех», достигли соглашения относительно оформления салонов самолетов Ту-214. Об этом стало известно из переписки между представителями обеих компаний. «„Аэрофлот“ и ОАК согласовали часть параметров салонов самолетов Ту-214», — сообщает РБК. Там добавили, что в самолете Ту-214 будет использоваться двухклассная компоновка с 12 «бизнес-креслами» и 163 местами в экономическом классе. Все сиденья будут оборудованы розетками, USB-разъемами и обеденными столиками. Однако мониторы в спинках кресел появятся только с 2026 года, а доступ к интернету на борту будет отсутствовать в первой партии самолетов, заключили в материале. В мае 2023 года стало известно, что «Аэрофлот» попросил компанию «Туполев» внести 99 изменений в пассажирский салон самолетов Ту-214. Некоторые из просьб заказчика могут оказаться невыполнимыми, однако согласование дизайна находится на заключительной стадии. По информации из «Ростеха», ОАК планирует построить 70 самолетов Ту-214 до 2030 года. Эти самолеты будут оснащены российскими двигателями ПС-90, передает А42.

Авиакомпания «Аэрофлот» и производитель самолетов Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав «Ростех», достигли соглашения относительно оформления салонов самолетов Ту-214. Об этом стало известно из переписки между представителями обеих компаний. «„Аэрофлот“ и ОАК согласовали часть параметров салонов самолетов Ту-214», — сообщает РБК. Там добавили, что в самолете Ту-214 будет использоваться двухклассная компоновка с 12 «бизнес-креслами» и 163 местами в экономическом классе. Все сиденья будут оборудованы розетками, USB-разъемами и обеденными столиками. Однако мониторы в спинках кресел появятся только с 2026 года, а доступ к интернету на борту будет отсутствовать в первой партии самолетов, заключили в материале. В мае 2023 года стало известно, что «Аэрофлот» попросил компанию «Туполев» внести 99 изменений в пассажирский салон самолетов Ту-214. Некоторые из просьб заказчика могут оказаться невыполнимыми, однако согласование дизайна находится на заключительной стадии. По информации из «Ростеха», ОАК планирует построить 70 самолетов Ту-214 до 2030 года. Эти самолеты будут оснащены российскими двигателями ПС-90, передает А42.