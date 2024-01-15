«Аэрофлот» договорился с ОАК, каким будет салон самолета Ту-214

РБК: в салоне самолета Ту-214 появятся дополнительные места
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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, ввс россии, военный самолет, ту-214
«Аэрофлот» согласовал с ОАК параметры салона самолета Ту-214 Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» и производитель самолетов Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав «Ростех», достигли соглашения относительно оформления салонов самолетов Ту-214. Об этом стало известно из переписки между представителями обеих компаний.

«„Аэрофлот“ и ОАК согласовали часть параметров салонов самолетов Ту-214», — сообщает РБК. Там добавили, что в самолете Ту-214 будет использоваться двухклассная компоновка с 12 «бизнес-креслами» и 163 местами в экономическом классе.

Все сиденья будут оборудованы розетками, USB-разъемами и обеденными столиками. Однако мониторы в спинках кресел появятся только с 2026 года, а доступ к интернету на борту будет отсутствовать в первой партии самолетов, заключили в материале.

В мае 2023 года стало известно, что «Аэрофлот» попросил компанию «Туполев» внести 99 изменений в пассажирский салон самолетов Ту-214. Некоторые из просьб заказчика могут оказаться невыполнимыми, однако согласование дизайна находится на заключительной стадии. По информации из «Ростеха», ОАК планирует построить 70 самолетов Ту-214 до 2030 года. Эти самолеты будут оснащены российскими двигателями ПС-90, передает А42.

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Авиакомпания «Аэрофлот» и производитель самолетов Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав «Ростех», достигли соглашения относительно оформления салонов самолетов Ту-214. Об этом стало известно из переписки между представителями обеих компаний. «„Аэрофлот“ и ОАК согласовали часть параметров салонов самолетов Ту-214», — сообщает РБК. Там добавили, что в самолете Ту-214 будет использоваться двухклассная компоновка с 12 «бизнес-креслами» и 163 местами в экономическом классе. Все сиденья будут оборудованы розетками, USB-разъемами и обеденными столиками. Однако мониторы в спинках кресел появятся только с 2026 года, а доступ к интернету на борту будет отсутствовать в первой партии самолетов, заключили в материале. В мае 2023 года стало известно, что «Аэрофлот» попросил компанию «Туполев» внести 99 изменений в пассажирский салон самолетов Ту-214. Некоторые из просьб заказчика могут оказаться невыполнимыми, однако согласование дизайна находится на заключительной стадии. По информации из «Ростеха», ОАК планирует построить 70 самолетов Ту-214 до 2030 года. Эти самолеты будут оснащены российскими двигателями ПС-90, передает А42.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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