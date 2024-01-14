14 января 2024
13 января 2024

Вокруг Кургана власти во избежание пожаров выкосили гектары сухого камыша. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, камыш, река, лед в воде, лед
В Кургане выкашивают сухой камыш Фото:

Администрация Кургана проводит противопожарную профилактику. В окрестностях города рабочие выкашивают сухой камыш, уже обработано несколько гектаров. Об этом информирует сайт администрации.

«На территории города Кургана ежедневно проводятся профилактические мероприятия: город планомерно очищают от сухого камыша, который является потенциальным источником пожарной опасности», — сообщают в администрации. В первую неделю января рабочие выкосили 9 гектаров камыша.

Работы ведут в микрорайонах, где существует большая угроза возгораний. Из-за болотистой местности работы проводят зимой, когда поверхность становится твердой. Также в городе убирают несанкционированные свалки.

Ранее URA.RU сообщало, что курганское управление МЧС обнаружило более 6000 нарушений противопожарного режима у администрации города. Среди прочих были указаны территории, не очищенные от сухой травы.

В Кургане сотрудники городских организаций очищают территорию вокруг города от сухого камыша
В Кургане сотрудники городских организаций очищают территорию вокруг города от сухого камыша
Фото:
Камыш выкашивают вокруг Курган в противопожарных целях
Камыш выкашивают вокруг Курган в противопожарных целях
Фото:

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Администрация Кургана проводит противопожарную профилактику. В окрестностях города рабочие выкашивают сухой камыш, уже обработано несколько гектаров. Об этом информирует сайт администрации. «На территории города Кургана ежедневно проводятся профилактические мероприятия: город планомерно очищают от сухого камыша, который является потенциальным источником пожарной опасности», — сообщают в администрации. В первую неделю января рабочие выкосили 9 гектаров камыша. Работы ведут в микрорайонах, где существует большая угроза возгораний. Из-за болотистой местности работы проводят зимой, когда поверхность становится твердой. Также в городе убирают несанкционированные свалки. Ранее URA.RU сообщало, что курганское управление МЧС обнаружило более 6000 нарушений противопожарного режима у администрации города. Среди прочих были указаны территории, не очищенные от сухой травы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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