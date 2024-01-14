Вокруг Кургана власти во избежание пожаров выкосили гектары сухого камыша. Фото

15 января 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

В Кургане выкашивают сухой камыш Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кургана проводит противопожарную профилактику. В окрестностях города рабочие выкашивают сухой камыш, уже обработано несколько гектаров. Об этом информирует сайт администрации. «На территории города Кургана ежедневно проводятся профилактические мероприятия: город планомерно очищают от сухого камыша, который является потенциальным источником пожарной опасности», — сообщают в администрации. В первую неделю января рабочие выкосили 9 гектаров камыша. Работы ведут в микрорайонах, где существует большая угроза возгораний. Из-за болотистой местности работы проводят зимой, когда поверхность становится твердой. Также в городе убирают несанкционированные свалки. Ранее URA.RU сообщало, что курганское управление МЧС обнаружило более 6000 нарушений противопожарного режима у администрации города. Среди прочих были указаны территории, не очищенные от сухой травы. В Кургане сотрудники городских организаций очищают территорию вокруг города от сухого камыша Фото: VK Город Курган https://vk.com/wall-69217442_56216?z=photo-69217442_457290710%2Fwall-69217442_56216 Камыш выкашивают вокруг Курган в противопожарных целях Фото: VK Город Курган https://vk.com/wall-69217442_56216?z=photo-69217442_457290710%2Fwall-69217442_56216

Администрация Кургана проводит противопожарную профилактику. В окрестностях города рабочие выкашивают сухой камыш, уже обработано несколько гектаров. Об этом информирует сайт администрации. «На территории города Кургана ежедневно проводятся профилактические мероприятия: город планомерно очищают от сухого камыша, который является потенциальным источником пожарной опасности», — сообщают в администрации. В первую неделю января рабочие выкосили 9 гектаров камыша. Работы ведут в микрорайонах, где существует большая угроза возгораний. Из-за болотистой местности работы проводят зимой, когда поверхность становится твердой. Также в городе убирают несанкционированные свалки. Ранее URA.RU сообщало, что курганское управление МЧС обнаружило более 6000 нарушений противопожарного режима у администрации города. Среди прочих были указаны территории, не очищенные от сухой травы.