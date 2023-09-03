В Кургане проверка МЧС нашла шесть тысяч нарушений противопожарного режима

В Кургане пожнадзор выявил тысячи нарушений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории Кургана прошла проверка, выявившая более шести тысяч нарушений противопожарного режима. По сравнению с итогами предыдущей проверки, список недочетов уменьшился всего на 50 пунктов. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС по Курганской области.

«В отношении администрации города Кургана проведена внеплановая проверка по контролю за исполнением ранее выданных предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности. По результатам проверки установлено, что из 6175 выявленных нарушений устранено 55», — проинформировали в ведомстве в ответе на запрос. Не устраненными остались 6120 нарушений. Количество устраненных недочетов составило 0,89%.

Также в МЧС рассказали, какие недочеты являются основными на городской территории. Это несоответствие расстояний от зданий до лесных насаждений. Также проверяющих не устраивает ширина минерализованных полос, либо их отсутствие. Некоторые микрорайоны города не расчищены от сухостоя и имеют неисправные гидранты.

Требования предыдущей проверки не были выполнены в установленный срок. Сотрудники МЧС составят протоколы об административных нарушениях и представят их в суд.

Редакция обратилась в администрацию города за комментариями. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана провалила новую проверку МЧС. Чиновники не смогли устранить несколько тысяч нарушений, выявленных еще весной.