14 января 2024

Челябинского экс-замминистра Бахаева отправили в колонию за коррупцию. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Антону Бахаеву и Михаилу Смирнову, Челябинск
Антон Бахаев (слева) и Михаил Смирнов (справа) получили мягкое по сравнению с требованиями обвинения наказание Фото:
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Бывшего первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, обвиняемого в мошенничестве и коррупции, отправили в колонию строгого режима на 4 года. Об этом сообщает корреспондент URA.RU 15 января из зала суда. Его сообщник, экс-депутат Центрального райсовета Михаил Смирнов, получил условный срок в шесть лет.

«Признать Бахаева виновным. Назначить наказание в виде заключения на срок 4 года колонии строгого режима. Взять под стражу в зале суда», — зачитал приговор судья Алексей Акатышев. Смирнова также признали виновным, но назначили условное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с испытательным сроком 4 года.

Бахаева задержали сотрудники УФСБ по региону летом 2018 года. Через шесть месяцев силовики пришли за Смирновым. Обоих обвиняли в расхищении бюджета на сумму в 33 млн рублей, которые были выделены на российско-казахстанский форум в 2017 году. Помимо этого, следствие сочло, что Смирнов, будучи руководителем компании «Элефант», дал взятку Бахаеву. За все время следствия и судебного процесса ни тот, ни другой не признали вины в инкриминируемых преступлениях.

Следствие шло чуть более полутора лет. В январе 2020 года стартовал судебный процесс, продлившийся до середины марта. Однако, в день объявления приговора судья Александр Табаков заявил о самоотводе. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Судебный процесс пришлось начинать заново с другим судьей.

Бахаев и Смирнов обнялись в зале суда после приговора
Бахаев и Смирнов обнялись в зале суда после приговора
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Бывшего первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, обвиняемого в мошенничестве и коррупции, отправили в колонию строгого режима на 4 года. Об этом сообщает корреспондент URA.RU 15 января из зала суда. Его сообщник, экс-депутат Центрального райсовета Михаил Смирнов, получил условный срок в шесть лет. «Признать Бахаева виновным. Назначить наказание в виде заключения на срок 4 года колонии строгого режима. Взять под стражу в зале суда», — зачитал приговор судья Алексей Акатышев. Смирнова также признали виновным, но назначили условное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с испытательным сроком 4 года. Бахаева задержали сотрудники УФСБ по региону летом 2018 года. Через шесть месяцев силовики пришли за Смирновым. Обоих обвиняли в расхищении бюджета на сумму в 33 млн рублей, которые были выделены на российско-казахстанский форум в 2017 году. Помимо этого, следствие сочло, что Смирнов, будучи руководителем компании «Элефант», дал взятку Бахаеву. За все время следствия и судебного процесса ни тот, ни другой не признали вины в инкриминируемых преступлениях. Следствие шло чуть более полутора лет. В январе 2020 года стартовал судебный процесс, продлившийся до середины марта. Однако, в день объявления приговора судья Александр Табаков заявил о самоотводе. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Судебный процесс пришлось начинать заново с другим судьей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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