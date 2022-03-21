Челябинский судья отказался вести процесс по делу экс-замминистра

Александр Табаков взял самоотвод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Подчиненные челябинского вице-губернатора Руслана Гаттарова обвиняются в хищениях

Судья Центрального райсуда Челябинска Александр Табаков заявил сам себе самоотвод на процессе по делу бывшего первого замминистра экономического развития региона Антона Бахаева и экс-депутата Центрального райсовета Михаила Смирнова. Как сообщил URA.RU источник в суде, Табаков это сделал за несколько дней до того, как должен был вынести приговор Бахаеву и Смирнову, обвиняемым в коррупции.

«Табаков заявил отвод самому себе. Судебный процесс приостановлен и должен начаться заново, уже при другом судье», — сообщил URA.RU источник, получить комментарий пресс-службы суда не удалось.

Для Антона Бахаева суд начнется заново Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бахаев и Смирнов обвиняются в хищении 33 млн рублей бюджетных средств, выделенных на проведение саммита России и Казахстана в ноябре 2017 года. Также по версии следствия Смирнов, будучи директором рекламных фирм, заплатил взятку Бахаеву, который в то время занимал пост первого замминистра экономического развития области.

Бахаев был задержан сотрудниками ФСБ в июле 2018 года. Уже после ареста он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Несколько месяцев Бахаев находился в СИЗО, после чего его выпустили под домашний арест. Через полгода задержали Смирнова, а потом также отпустили из СИЗО под домашний арест. Оба сейчас находятся под подпиской о невыезде, своей вины не признают. Суд по их делу длится с января 2020 года.

Гособвинение просило приговорить Бахаева, обвиняемого в коррупции, к 12,5 годам колонии строгого режима, а Смирнова — к 13 годам строгого режима. Обоим просили назначить штрафы по 29 млн рублей каждому.

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