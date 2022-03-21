Челябинский судья отказался вести процесс по делу экс-замминистра

Судья Центрального райсуда Челябинска Александр Табаков заявил сам себе самоотвод на процессе по делу бывшего первого замминистра экономического развития региона Антона Бахаева и экс-депутата Центрального райсовета Михаила Смирнова. Как сообщил URA.RU источник в суде, Табаков это сделал за несколько дней до того, как должен был вынести приговор Бахаеву и Смирнову, обвиняемым в коррупции.
«Табаков заявил отвод самому себе. Судебный процесс приостановлен и должен начаться заново, уже при другом судье», — сообщил URA.RU источник, получить комментарий пресс-службы суда не удалось.
Бахаев и Смирнов обвиняются в хищении 33 млн рублей бюджетных средств, выделенных на проведение саммита России и Казахстана в ноябре 2017 года. Также по версии следствия Смирнов, будучи директором рекламных фирм, заплатил взятку Бахаеву, который в то время занимал пост первого замминистра экономического развития области.
Бахаев был задержан сотрудниками ФСБ в июле 2018 года. Уже после ареста он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Несколько месяцев Бахаев находился в СИЗО, после чего его выпустили под домашний арест. Через полгода задержали Смирнова, а потом также отпустили из СИЗО под домашний арест. Оба сейчас находятся под подпиской о невыезде, своей вины не признают. Суд по их делу длится с января 2020 года.
Гособвинение просило приговорить Бахаева, обвиняемого в коррупции, к 12,5 годам колонии строгого режима, а Смирнова — к 13 годам строгого режима. Обоим просили назначить штрафы по 29 млн рублей каждому.
Судья Центрального райсуда Челябинска Александр Табаков заявил сам себе самоотвод на процессе по делу бывшего первого замминистра экономического развития региона Антона Бахаева и экс-депутата Центрального райсовета Михаила Смирнова. Как сообщил URA.RU источник в суде, Табаков это сделал за несколько дней до того, как должен был вынести приговор Бахаеву и Смирнову, обвиняемым в коррупции. «Табаков заявил отвод самому себе. Судебный процесс приостановлен и должен начаться заново, уже при другом судье», — сообщил URA.RU источник, получить комментарий пресс-службы суда не удалось. Бахаев и Смирнов обвиняются в хищении 33 млн рублей бюджетных средств, выделенных на проведение саммита России и Казахстана в ноябре 2017 года. Также по версии следствия Смирнов, будучи директором рекламных фирм, заплатил взятку Бахаеву, который в то время занимал пост первого замминистра экономического развития области. Бахаев был задержан сотрудниками ФСБ в июле 2018 года. Уже после ареста он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Несколько месяцев Бахаев находился в СИЗО, после чего его выпустили под домашний арест. Через полгода задержали Смирнова, а потом также отпустили из СИЗО под домашний арест. Оба сейчас находятся под подпиской о невыезде, своей вины не признают. Суд по их делу длится с января 2020 года. Гособвинение просило приговорить Бахаева, обвиняемого в коррупции, к 12,5 годам колонии строгого режима, а Смирнова — к 13 годам строгого режима. Обоим просили назначить штрафы по 29 млн рублей каждому.