Пермяков попросили сообщать о зеленой воде

Воду в пермских теплосетях окрасят в зеленый цвет, чтобы выявить утечки

15 января 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

В Перми проверяют теплосети с помощью реагента Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Пермский филиал «Т Плюс» проводит плановую проверку тепломагитстралей с 15 января. В сетевую воду добавляют реагент «Уранин-А», который окрашивает теплоноситель в ярко-зеленый цвет. «Жители могут обнаружить „зеленую воду“ в период до 22 января. В этом случае нужно сообщить в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98», — сообщает пресс-служба компании. В организации отмечают, что реагент абсолютно безопасен. В сетевую воду его добавляют строго соблюдая дозировку, достаточную для того, чтобы увидеть утечки и незаконные врезки. Отопительный сезон — лучшее время для таких работ, так как сеть полностью заполнена теплоносителем.

Пермский филиал «Т Плюс» проводит плановую проверку тепломагитстралей с 15 января. В сетевую воду добавляют реагент «Уранин-А», который окрашивает теплоноситель в ярко-зеленый цвет. «Жители могут обнаружить „зеленую воду“ в период до 22 января. В этом случае нужно сообщить в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98», — сообщает пресс-служба компании. В организации отмечают, что реагент абсолютно безопасен. В сетевую воду его добавляют строго соблюдая дозировку, достаточную для того, чтобы увидеть утечки и незаконные врезки. Отопительный сезон — лучшее время для таких работ, так как сеть полностью заполнена теплоносителем.