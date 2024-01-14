14 января 2024
13 января 2024

Пермяков попросили сообщать о зеленой воде

Воду в пермских теплосетях окрасят в зеленый цвет, чтобы выявить утечки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
АО "Далур". Село Уксянское, Курганская область, трубы, водосток, ао далур, урановая жидкость из скважины, добыча урана, зеленая вода, водосброс
В Перми проверяют теплосети с помощью реагента Фото:

Пермский филиал «Т Плюс» проводит плановую проверку тепломагитстралей с 15 января. В сетевую воду добавляют реагент «Уранин-А», который окрашивает теплоноситель в ярко-зеленый цвет.

«Жители могут обнаружить „зеленую воду“ в период до 22 января. В этом случае нужно сообщить в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98», — сообщает пресс-служба компании.

В организации отмечают, что реагент абсолютно безопасен. В сетевую воду его добавляют строго соблюдая дозировку, достаточную для того, чтобы увидеть утечки и незаконные врезки. Отопительный сезон — лучшее время для таких работ, так как сеть полностью заполнена теплоносителем.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский филиал «Т Плюс» проводит плановую проверку тепломагитстралей с 15 января. В сетевую воду добавляют реагент «Уранин-А», который окрашивает теплоноситель в ярко-зеленый цвет. «Жители могут обнаружить „зеленую воду“ в период до 22 января. В этом случае нужно сообщить в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98», — сообщает пресс-служба компании. В организации отмечают, что реагент абсолютно безопасен. В сетевую воду его добавляют строго соблюдая дозировку, достаточную для того, чтобы увидеть утечки и незаконные врезки. Отопительный сезон — лучшее время для таких работ, так как сеть полностью заполнена теплоносителем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...