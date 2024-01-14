Пермяков попросили сообщать о зеленой воде

Пермский филиал «Т Плюс» проводит плановую проверку тепломагитстралей с 15 января. В сетевую воду добавляют реагент «Уранин-А», который окрашивает теплоноситель в ярко-зеленый цвет.
«Жители могут обнаружить „зеленую воду“ в период до 22 января. В этом случае нужно сообщить в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98», — сообщает пресс-служба компании.
В организации отмечают, что реагент абсолютно безопасен. В сетевую воду его добавляют строго соблюдая дозировку, достаточную для того, чтобы увидеть утечки и незаконные врезки. Отопительный сезон — лучшее время для таких работ, так как сеть полностью заполнена теплоносителем.
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