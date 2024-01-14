14 января 2024

На свердловском заводе погиб рабочий

На Березовском ремонтно-механическом заводе у работника остановилось сердце
© Служба новостей «URA.RU»
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Погибший проработал на предприятии больше 40 лет Фото:

В Березовском (Свердловская область) погиб сотрудник местного ремонтно-механического завода (ООО «БРМЗ»). На работе 65-летнему мужчине стало плохо. Тогда коллеги по цеху вызвали скорую, которая приехала спустя 40 минут. К тому времени сердце заводчанина остановилось, и врачи официально констатировали его смерть. Инцидент произошел 9 января. Об этом URA.RU сообщила вдова.

«Муж проработал на предприятии больше 40 лет. Он был термистом 5 разряда. 9 января мужу стало плохо. Сотрудники вызвали ему карету скорой помощи в 14:15. Скорая приехала спустя 40 минут. По приезду медики зафиксировали естественную биологическую смерть. Драгоценное время было упущено», — посетовала женщина.

URA.RU обратилась за комментарием к специалисту по связям с общественностью Березовской Центральной Городской Больницы (ЦГБ). На момент публикации новости ответ не поступил. Также направлен запрос в Березовский ремонтно-механический завод. Ответ будет опубликован, как только поступит в редакцию.

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В Березовском (Свердловская область) погиб сотрудник местного ремонтно-механического завода (ООО «БРМЗ»). На работе 65-летнему мужчине стало плохо. Тогда коллеги по цеху вызвали скорую, которая приехала спустя 40 минут. К тому времени сердце заводчанина остановилось, и врачи официально констатировали его смерть. Инцидент произошел 9 января. Об этом URA.RU сообщила вдова. «Муж проработал на предприятии больше 40 лет. Он был термистом 5 разряда. 9 января мужу стало плохо. Сотрудники вызвали ему карету скорой помощи в 14:15. Скорая приехала спустя 40 минут. По приезду медики зафиксировали естественную биологическую смерть. Драгоценное время было упущено», — посетовала женщина. URA.RU обратилась за комментарием к специалисту по связям с общественностью Березовской Центральной Городской Больницы (ЦГБ). На момент публикации новости ответ не поступил. Также направлен запрос в Березовский ремонтно-механический завод. Ответ будет опубликован, как только поступит в редакцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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