На свердловском заводе погиб рабочий

На Березовском ремонтно-механическом заводе у работника остановилось сердце

15 января 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Погибший проработал на предприятии больше 40 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Березовском (Свердловская область) погиб сотрудник местного ремонтно-механического завода (ООО «БРМЗ»). На работе 65-летнему мужчине стало плохо. Тогда коллеги по цеху вызвали скорую, которая приехала спустя 40 минут. К тому времени сердце заводчанина остановилось, и врачи официально констатировали его смерть. Инцидент произошел 9 января. Об этом URA.RU сообщила вдова. «Муж проработал на предприятии больше 40 лет. Он был термистом 5 разряда. 9 января мужу стало плохо. Сотрудники вызвали ему карету скорой помощи в 14:15. Скорая приехала спустя 40 минут. По приезду медики зафиксировали естественную биологическую смерть. Драгоценное время было упущено», — посетовала женщина. URA.RU обратилась за комментарием к специалисту по связям с общественностью Березовской Центральной Городской Больницы (ЦГБ). На момент публикации новости ответ не поступил. Также направлен запрос в Березовский ремонтно-механический завод. Ответ будет опубликован, как только поступит в редакцию.

В Березовском (Свердловская область) погиб сотрудник местного ремонтно-механического завода (ООО «БРМЗ»). На работе 65-летнему мужчине стало плохо. Тогда коллеги по цеху вызвали скорую, которая приехала спустя 40 минут. К тому времени сердце заводчанина остановилось, и врачи официально констатировали его смерть. Инцидент произошел 9 января. Об этом URA.RU сообщила вдова. «Муж проработал на предприятии больше 40 лет. Он был термистом 5 разряда. 9 января мужу стало плохо. Сотрудники вызвали ему карету скорой помощи в 14:15. Скорая приехала спустя 40 минут. По приезду медики зафиксировали естественную биологическую смерть. Драгоценное время было упущено», — посетовала женщина. URA.RU обратилась за комментарием к специалисту по связям с общественностью Березовской Центральной Городской Больницы (ЦГБ). На момент публикации новости ответ не поступил. Также направлен запрос в Березовский ремонтно-механический завод. Ответ будет опубликован, как только поступит в редакцию.