14 января 2024

Mash: екатеринбургских медиков оставили без 13-й зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, зарплата, наличка, кошелек, деньги, наличные, рубли, кэш
Из-за задержек по вызовам екатеринбуржские медики не получили 13-ю зарплату Фото:

Екатеринбургских сотрудников скорой помощи лишили 13-й зарплаты из-за задержек на вызовах. По словам медиков, деньги они не получили из-за декабрьских завалов, когда, по их словам, не хватало бригад для выездов.

«Нам четко сказали: „Премий не будет“. Кто-то проболтался, что кто заслужил — тот получил. Получатся все бригады всех подстанций не заслужили?» — анонимно рассказал telegram-каналу Ural Mash сотрудник скорой помощи.

Медработники заявляют, что в декабре им вместо 13-й зарплаты выплатили старую премию, которую обещали перед 300-летием Екатеринбурга. В бухгалтерии якобы либо игнорируют вопросы по этому поводу, сбрасывая трубку, либо прямо заявляют, что никаких премий не будет.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургских сотрудников скорой помощи лишили 13-й зарплаты из-за задержек на вызовах. По словам медиков, деньги они не получили из-за декабрьских завалов, когда, по их словам, не хватало бригад для выездов. «Нам четко сказали: „Премий не будет“. Кто-то проболтался, что кто заслужил — тот получил. Получатся все бригады всех подстанций не заслужили?» — анонимно рассказал telegram-каналу Ural Mash сотрудник скорой помощи. Медработники заявляют, что в декабре им вместо 13-й зарплаты выплатили старую премию, которую обещали перед 300-летием Екатеринбурга. В бухгалтерии якобы либо игнорируют вопросы по этому поводу, сбрасывая трубку, либо прямо заявляют, что никаких премий не будет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...