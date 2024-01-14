Mash: екатеринбургских медиков оставили без 13-й зарплаты

Екатеринбургских сотрудников скорой помощи лишили 13-й зарплаты из-за задержек на вызовах. По словам медиков, деньги они не получили из-за декабрьских завалов, когда, по их словам, не хватало бригад для выездов.
«Нам четко сказали: „Премий не будет“. Кто-то проболтался, что кто заслужил — тот получил. Получатся все бригады всех подстанций не заслужили?» — анонимно рассказал telegram-каналу Ural Mash сотрудник скорой помощи.
Медработники заявляют, что в декабре им вместо 13-й зарплаты выплатили старую премию, которую обещали перед 300-летием Екатеринбурга. В бухгалтерии якобы либо игнорируют вопросы по этому поводу, сбрасывая трубку, либо прямо заявляют, что никаких премий не будет.
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