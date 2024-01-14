14 января 2024
13 января 2024

ГИБДД назвала города ХМАО, где чаще всего случаются ДТП

Сургут и Нижневартовск стали лидерами по количеству ДТП в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
Сургут и Нижневартовск стали лидерами среди городов в ХМАО, где чаще всего случаются ДТП Фото:

В ХМАО за 2023 год случилось более тысячи ДТП, в которых погибли 145 человек. Лидерами по количеству автоаварий в регионе стали Сургут и Нижневартовск. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале.

«Всего в 2023 году в ХМАО в 1 274 ДТП погибли 145 человек и еще 1 694 получили ранения различной степени тяжести. Наибольшее количество ДТП зарегистрировано в Сургуте и Нижневартовске, а наименьшее — в Радужном, Лангепасе, Белоярском и Березовском районах», — говорится в сообщении.

Одной из частых причин ДТП оказался выезд на полосу встречного движения. «Основными причинами дорожно-транспортных происшествий явились: несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения и нарушение правил проезда пешеходных переходов», — добавили в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что на трассе Сургут — Нижневартовск при столкновении двух автомобилей погибла пассажирка. Предварительно, авария произошла из-за выезда одной из машин на полосу встречного движения.

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В ХМАО за 2023 год случилось более тысячи ДТП, в которых погибли 145 человек. Лидерами по количеству автоаварий в регионе стали Сургут и Нижневартовск. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале. «Всего в 2023 году в ХМАО в 1 274 ДТП погибли 145 человек и еще 1 694 получили ранения различной степени тяжести. Наибольшее количество ДТП зарегистрировано в Сургуте и Нижневартовске, а наименьшее — в Радужном, Лангепасе, Белоярском и Березовском районах», — говорится в сообщении. Одной из частых причин ДТП оказался выезд на полосу встречного движения. «Основными причинами дорожно-транспортных происшествий явились: несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения и нарушение правил проезда пешеходных переходов», — добавили в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что на трассе Сургут — Нижневартовск при столкновении двух автомобилей погибла пассажирка. Предварительно, авария произошла из-за выезда одной из машин на полосу встречного движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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