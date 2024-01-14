ГИБДД назвала города ХМАО, где чаще всего случаются ДТП

В ХМАО за 2023 год случилось более тысячи ДТП, в которых погибли 145 человек. Лидерами по количеству автоаварий в регионе стали Сургут и Нижневартовск. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале.
«Всего в 2023 году в ХМАО в 1 274 ДТП погибли 145 человек и еще 1 694 получили ранения различной степени тяжести. Наибольшее количество ДТП зарегистрировано в Сургуте и Нижневартовске, а наименьшее — в Радужном, Лангепасе, Белоярском и Березовском районах», — говорится в сообщении.
Одной из частых причин ДТП оказался выезд на полосу встречного движения. «Основными причинами дорожно-транспортных происшествий явились: несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения и нарушение правил проезда пешеходных переходов», — добавили в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что на трассе Сургут — Нижневартовск при столкновении двух автомобилей погибла пассажирка. Предварительно, авария произошла из-за выезда одной из машин на полосу встречного движения.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.