14 января 2024
13 января 2024

В городах ЯНАО произошла массовая задержка общественного транспорта в мороз

Жители Салехарда и Ноябрьска пожаловались на опаздывающие автобусы
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пенсионер, зима, автобусная остановка, дедушка, мужчина, ожидание автобуса
Жители Ямала вынуждены ждать опаздывающие автобусы в мороз Фото:

В Салехарде (ЯНАО) жители столкнулись с опозданием городского транспорта в холодную погоду. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«На градуснике -41, холодно. Пришла за пару минут до отправления первой „единички“, но она не задержалась, а просто не приехала. 15 минут на морозе показались вечностью! Остановка закрыта. И это не в первый раз», — написала горожанка в сообществе «Подслушано в Салехарде».

Жители города сообщили, что тоже столкнулись с данной проблемой. «По маршруту от школы №1 автобус №5 не пришел в 7:33, а затем и в 7:53. До этого также не приходил до поликлиники», — поделилась Pink Unicorn. «Да, это правда, уже в который раз автобус №1 просто не приходит по расписанию. А остановка закрыта на Ангальском», — отметила Ольга Гриненко.

Кроме того, в Ноябрьске водители общественного транспорта нарушают утвержденное расписание движения автобусов. «Автобус по 28 маршруту не приехал в 8:36 на остановку „Кадет“. Остановка тоже не отапливалась, пришлось на морозе 40 минут ждать другой транспорт», — рассказала Капитолина Каминская в сообществе «Злой ноябрянин».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрации городов. Комментарии обещали подготовить.

Ранее URA.RU сообщило о жалобе жителей поселка Харп (ЯНАО) на работу автобусов в Лабытнанги. Ямальцы поделились, что не могут вовремя попасть на работу из-за отсутствия маршрута ранним утром.

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В Салехарде (ЯНАО) жители столкнулись с опозданием городского транспорта в холодную погоду. Об этом они сообщили в социальных сетях. «На градуснике -41, холодно. Пришла за пару минут до отправления первой „единички“, но она не задержалась, а просто не приехала. 15 минут на морозе показались вечностью! Остановка закрыта. И это не в первый раз», — написала горожанка в сообществе «Подслушано в Салехарде». Жители города сообщили, что тоже столкнулись с данной проблемой. «По маршруту от школы №1 автобус №5 не пришел в 7:33, а затем и в 7:53. До этого также не приходил до поликлиники», — поделилась Pink Unicorn. «Да, это правда, уже в который раз автобус №1 просто не приходит по расписанию. А остановка закрыта на Ангальском», — отметила Ольга Гриненко. Кроме того, в Ноябрьске водители общественного транспорта нарушают утвержденное расписание движения автобусов. «Автобус по 28 маршруту не приехал в 8:36 на остановку „Кадет“. Остановка тоже не отапливалась, пришлось на морозе 40 минут ждать другой транспорт», — рассказала Капитолина Каминская в сообществе «Злой ноябрянин». Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрации городов. Комментарии обещали подготовить. Ранее URA.RU сообщило о жалобе жителей поселка Харп (ЯНАО) на работу автобусов в Лабытнанги. Ямальцы поделились, что не могут вовремя попасть на работу из-за отсутствия маршрута ранним утром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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