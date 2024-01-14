В городах ЯНАО произошла массовая задержка общественного транспорта в мороз

Жители Салехарда и Ноябрьска пожаловались на опаздывающие автобусы

Жители Ямала вынуждены ждать опаздывающие автобусы в мороз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) жители столкнулись с опозданием городского транспорта в холодную погоду. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«На градуснике -41, холодно. Пришла за пару минут до отправления первой „единички“, но она не задержалась, а просто не приехала. 15 минут на морозе показались вечностью! Остановка закрыта. И это не в первый раз», — написала горожанка в сообществе «Подслушано в Салехарде».

Жители города сообщили, что тоже столкнулись с данной проблемой. «По маршруту от школы №1 автобус №5 не пришел в 7:33, а затем и в 7:53. До этого также не приходил до поликлиники», — поделилась Pink Unicorn. «Да, это правда, уже в который раз автобус №1 просто не приходит по расписанию. А остановка закрыта на Ангальском», — отметила Ольга Гриненко.

Кроме того, в Ноябрьске водители общественного транспорта нарушают утвержденное расписание движения автобусов. «Автобус по 28 маршруту не приехал в 8:36 на остановку „Кадет“. Остановка тоже не отапливалась, пришлось на морозе 40 минут ждать другой транспорт», — рассказала Капитолина Каминская в сообществе «Злой ноябрянин».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрации городов. Комментарии обещали подготовить.

Ранее URA.RU сообщило о жалобе жителей поселка Харп (ЯНАО) на работу автобусов в Лабытнанги. Ямальцы поделились, что не могут вовремя попасть на работу из-за отсутствия маршрута ранним утром.