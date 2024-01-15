Песков: Bild не гнушается публикацией различных «уток»

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию немецкого издания Bild о секретных документах Бундесвера, которые свидетельствуют о грядущей эскалации конфликта России и НАТО, очередной уткой. Так Песков ответил на просьбу корреспондента URA.RU прокомментировать эту публикацию.

«Я не стал бы комментировать это сообщение „Бильда“. Последнее время и это издание не гнушается публикацией различных уток», — заявил Песков в ответ на вопрос URA.RU.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию немецкого издания Bild о секретных документах Бундесвера, которые свидетельствуют о грядущей эскалации конфликта России и НАТО, очередной уткой. Так Песков ответил на просьбу корреспондента URA.RU прокомментировать эту публикацию. «Я не стал бы комментировать это сообщение „Бильда“. Последнее время и это издание не гнушается публикацией различных уток», — заявил Песков в ответ на вопрос URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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