Политика Песков: Bild не гнушается публикацией различных «уток» 15 января 2024 в 14:11 Размер текста - 17 + . Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию немецкого издания Bild о секретных документах Бундесвера, которые свидетельствуют о грядущей эскалации конфликта России и НАТО, очередной уткой. Так Песков ответил на просьбу корреспондента URA.RU прокомментировать эту публикацию. «Я не стал бы комментировать это сообщение „Бильда“. Последнее время и это издание не гнушается публикацией различных уток», — заявил Песков в ответ на вопрос URA.RU. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию немецкого издания Bild о секретных документах Бундесвера, которые свидетельствуют о грядущей эскалации конфликта России и НАТО, очередной уткой. Так Песков ответил на просьбу корреспондента URA.RU прокомментировать эту публикацию. «Я не стал бы комментировать это сообщение „Бильда“. Последнее время и это издание не гнушается публикацией различных уток», — заявил Песков в ответ на вопрос URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям