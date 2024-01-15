Песков: Bild не гнушается публикацией различных «уток»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию немецкого издания Bild о секретных документах Бундесвера, которые свидетельствуют о грядущей эскалации конфликта России и НАТО, очередной уткой. Так Песков ответил на просьбу корреспондента URA.RU прокомментировать эту публикацию.
«Я не стал бы комментировать это сообщение „Бильда“. Последнее время и это издание не гнушается публикацией различных уток», — заявил Песков в ответ на вопрос URA.RU.
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