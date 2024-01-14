В ЯНАО отремонтируют мост за 119 млн рублей

В администрации Приуральского района встретились с представителями подрядчика, который отремонтирует мост через реку Собь на автодороге от поселка Харп до рудника Центральный. Муниципальный контракт на 119 млн был заключен со строительной организацией в конце декабря прошлого года, следует из сообщения в telegram-канале администрации района.
«В конце прошлого года был заключен муниципальный контракт на проведение ремонта этого моста. На этой неделе уже состоялась первая рабочая встреча с представителями подрядной организации», —— сообщается в telegram-канале администрации. Мост через реку Собь на автодороге от поселка Харп до рудника Центральный — часть реализуемой правительством округа стратегии развития арктической зоны России.
По данным сайта Госзакупок, контракт на 119,1 млн рублей был подписан с ООО «Строй-Реал». Более 10 лет компания занимается возведением жилых и нежилых зданий. Срок окончания ремонтных работ — конец декабря 2024 года.
Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Сургут — Салехард в ЯНАО восстановили два моста. На участке Пуровск — Коротчаево строители заменили дорожное покрытие, барьерное ограждение, восстановили тротуары на двух мостах.
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