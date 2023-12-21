На трассе Сургут — Салехард в ЯНАО восстановили два моста

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Пресс-тур на строящийся участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Екатеринбург, экскаватор, мост, строительные работы, ремонт дороги
В ЯНАО на участке Пуровск — Коротчаево строители заменили дорожное покрытие Фото:

В ЯНАО на участке Пуровск — Коротчаево строители заменили дорожное покрытие, барьерное ограждение, восстановили тротуары на двух мостах. Работы не потребовали остановки дорожного движения, сообщается на сайте окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«На 629 и 631 км региональной дороги Сургут — Салехард отремонтировали искусственные сооружения протяженностью 12 и 48 м соответственно. Строители заменили дорожное покрытие на мостах и подходах к нему. Отремонтировали тротуары, обновили барьерное ограждение и обустроили водоотвод с мостового полотна. По завершении работ подрядчик нанес разметку и установил дорожные знаки. Ремонт мостов проходил без перекрытия движения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

За время реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядные организации округа привели в нормативное состояние 87 объектов протяженностью более 200 км. В этом году на Ямале отремонтировали 36 мостов.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, который в следующем году займется капитальным ремонтом городского моста через реку Тамчара-Яха. Стоимость работ — 176 млн рублей.

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В ЯНАО на участке Пуровск — Коротчаево строители заменили дорожное покрытие, барьерное ограждение, восстановили тротуары на двух мостах. Работы не потребовали остановки дорожного движения, сообщается на сайте окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «На 629 и 631 км региональной дороги Сургут — Салехард отремонтировали искусственные сооружения протяженностью 12 и 48 м соответственно. Строители заменили дорожное покрытие на мостах и подходах к нему. Отремонтировали тротуары, обновили барьерное ограждение и обустроили водоотвод с мостового полотна. По завершении работ подрядчик нанес разметку и установил дорожные знаки. Ремонт мостов проходил без перекрытия движения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. За время реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядные организации округа привели в нормативное состояние 87 объектов протяженностью более 200 км. В этом году на Ямале отремонтировали 36 мостов. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, который в следующем году займется капитальным ремонтом городского моста через реку Тамчара-Яха. Стоимость работ — 176 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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