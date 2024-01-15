Глава движения «Мы вместе с Россией» опроверг выдачу продуктов за поддержку Путина

Глава движения «Мы вместе с Россией» опроверг выдачу еды за поддержку Путина

15 января 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

В преддверии выборов президента появляются новые фейки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию о том, что в Мелитополе за подпись в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина могут раздавать продукты. Об этом он заявил в беседе с журналистом URA.RU. Агентство реализует проект по опровержению фейков вместе с «Лапша Медиа». В соцсетях расходится информация о том, что в супермаркете «Экватор» якобы можно получить десяток яиц, поддержав Путина. На коробке яиц указано название движения «Мы вместе с Россией». «Это уже не первый случай вбросов по поводу того, что за подписи в поддержку Владимира Путина где-то пятьсот рублей дают, где-то — тысячу, где-то — продуктовый набор», — прокомментировал ситуацию Рогов. Он отметил, что за этим стоит украинская сторона. «Пошли уже откровенные вбросы, чтобы поставить под сомнение легитимность предстоящего избрания президента», — добавил собеседник агентства. Получить комментарий в самой торговой точке не удалось.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию о том, что в Мелитополе за подпись в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина могут раздавать продукты. Об этом он заявил в беседе с журналистом URA.RU. Агентство реализует проект по опровержению фейков вместе с «Лапша Медиа». В соцсетях расходится информация о том, что в супермаркете «Экватор» якобы можно получить десяток яиц, поддержав Путина. На коробке яиц указано название движения «Мы вместе с Россией». «Это уже не первый случай вбросов по поводу того, что за подписи в поддержку Владимира Путина где-то пятьсот рублей дают, где-то — тысячу, где-то — продуктовый набор», — прокомментировал ситуацию Рогов. Он отметил, что за этим стоит украинская сторона. «Пошли уже откровенные вбросы, чтобы поставить под сомнение легитимность предстоящего избрания президента», — добавил собеседник агентства. Получить комментарий в самой торговой точке не удалось.