В поселке ЯНАО огонь полностью уничтожил жилой дом

15 января 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Причины пожара установят специалисты Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Ратта (ЯНАО) на улице Бурдукова, сгорел одноэтажный трехквартирный дом. Об этом сообщили в противопожарной службе Ямало-Ненецкого района. «На момент прибытия наблюдалось открытое горение кровли дома на площади 40 квадратных метров, что свидетельствует о позднем сообщении. В тушении были задействованы восемь представителей добровольной пожарной дружины, в составе которых четыре работника противопожарной службы ЯНАО и две мотопомпы», — говорится в пресс-релизе на сайте учреждения. Пожар произошел 13 января. В уничтоженном огнем доме никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

В селе Ратта (ЯНАО) на улице Бурдукова, сгорел одноэтажный трехквартирный дом. Об этом сообщили в противопожарной службе Ямало-Ненецкого района. «На момент прибытия наблюдалось открытое горение кровли дома на площади 40 квадратных метров, что свидетельствует о позднем сообщении. В тушении были задействованы восемь представителей добровольной пожарной дружины, в составе которых четыре работника противопожарной службы ЯНАО и две мотопомпы», — говорится в пресс-релизе на сайте учреждения. Пожар произошел 13 января. В уничтоженном огнем доме никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.