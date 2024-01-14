В поселке ЯНАО огонь полностью уничтожил жилой дом

Причины пожара установят специалисты
В селе Ратта (ЯНАО) на улице Бурдукова, сгорел одноэтажный трехквартирный дом. Об этом сообщили в противопожарной службе Ямало-Ненецкого района.
«На момент прибытия наблюдалось открытое горение кровли дома на площади 40 квадратных метров, что свидетельствует о позднем сообщении. В тушении были задействованы восемь представителей добровольной пожарной дружины, в составе которых четыре работника противопожарной службы ЯНАО и две мотопомпы», — говорится в пресс-релизе на сайте учреждения.
Пожар произошел 13 января. В уничтоженном огнем доме никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
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