14 января 2024

В поселке ЯНАО огонь полностью уничтожил жилой дом

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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, огонь, пожарный в каске, локализация пожара
Причины пожара установят специалисты Фото:

В селе Ратта (ЯНАО) на улице Бурдукова, сгорел одноэтажный трехквартирный дом. Об этом сообщили в противопожарной службе Ямало-Ненецкого района.

«На момент прибытия наблюдалось открытое горение кровли дома на площади 40 квадратных метров, что свидетельствует о позднем сообщении. В тушении были задействованы восемь представителей добровольной пожарной дружины, в составе которых четыре работника противопожарной службы ЯНАО и две мотопомпы», — говорится в пресс-релизе на сайте учреждения.

Пожар произошел 13 января. В уничтоженном огнем доме никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

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В селе Ратта (ЯНАО) на улице Бурдукова, сгорел одноэтажный трехквартирный дом. Об этом сообщили в противопожарной службе Ямало-Ненецкого района. «На момент прибытия наблюдалось открытое горение кровли дома на площади 40 квадратных метров, что свидетельствует о позднем сообщении. В тушении были задействованы восемь представителей добровольной пожарной дружины, в составе которых четыре работника противопожарной службы ЯНАО и две мотопомпы», — говорится в пресс-релизе на сайте учреждения. Пожар произошел 13 января. В уничтоженном огнем доме никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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