Путин поручил привлечь россиян в программу долгосрочных сбережений

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Правительство должно привлечь больше граждан в программу долгосрочных сбережений, отметил президент Фото:

Правительство России должно принять меры, чтобы привлечь больше граждан в программу долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Принять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых НПФ, с учетом необходимости обеспечения объема вложений граждан не менее 250 миллиардов рублей в 2024 году и не менее одного процента валового внутреннего продукта в 2026 году», — поручил Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Правительство должно отчитаться о принятых мерах до 1 мая 2024 года. После этого кабмин обязан сообщать о ходе проекта один раз в квартал. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение поручения.

Программа долгосрочных сбережений предполагает, что гражданин платит добровольные взносы в НПФ. Фонд в свою очередь их инвестирует, обеспечивая доходность вложений.

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Правительство России должно принять меры, чтобы привлечь больше граждан в программу долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. «Принять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых НПФ, с учетом необходимости обеспечения объема вложений граждан не менее 250 миллиардов рублей в 2024 году и не менее одного процента валового внутреннего продукта в 2026 году», — поручил Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля. Правительство должно отчитаться о принятых мерах до 1 мая 2024 года. После этого кабмин обязан сообщать о ходе проекта один раз в квартал. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение поручения. Программа долгосрочных сбережений предполагает, что гражданин платит добровольные взносы в НПФ. Фонд в свою очередь их инвестирует, обеспечивая доходность вложений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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