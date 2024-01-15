Путин поручил привлечь россиян в программу долгосрочных сбережений

15 января 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Правительство должно привлечь больше граждан в программу долгосрочных сбережений, отметил президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство России должно принять меры, чтобы привлечь больше граждан в программу долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. «Принять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых НПФ, с учетом необходимости обеспечения объема вложений граждан не менее 250 миллиардов рублей в 2024 году и не менее одного процента валового внутреннего продукта в 2026 году», — поручил Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля . Правительство должно отчитаться о принятых мерах до 1 мая 2024 года. После этого кабмин обязан сообщать о ходе проекта один раз в квартал. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение поручения. Программа долгосрочных сбережений предполагает, что гражданин платит добровольные взносы в НПФ. Фонд в свою очередь их инвестирует, обеспечивая доходность вложений.

Правительство России должно принять меры, чтобы привлечь больше граждан в программу долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. «Принять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых НПФ, с учетом необходимости обеспечения объема вложений граждан не менее 250 миллиардов рублей в 2024 году и не менее одного процента валового внутреннего продукта в 2026 году», — поручил Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля. Правительство должно отчитаться о принятых мерах до 1 мая 2024 года. После этого кабмин обязан сообщать о ходе проекта один раз в квартал. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение поручения. Программа долгосрочных сбережений предполагает, что гражданин платит добровольные взносы в НПФ. Фонд в свою очередь их инвестирует, обеспечивая доходность вложений.