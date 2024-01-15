В пермской школе нашли предмет, похожий на бомбу

Всех учеников эвакуировали из школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пермской школе №163 обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Всех учеников из здания эвакуировали. Видеозапись с места событий опубликована в telegram-канале «Пермское чтиво».

«Про предварительной информации, в школе №136 обнаружено взрывное устройство. Местные жители слышали тревогу: „Внимание, обнаружено взрывное устройство, немедленно покиньте помещение через эвакуационные выходы“», — говорится в посте.

Всех учеников и педсостав школы эвакуировали. Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал URA.RU, что администрация школы сообщила в экстренные службы об обнаружении подозрительного предмета. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.