В пермской школе объявлена тревога из-за подозрительного предмета. Видео

В пермской школе нашли предмет, похожий на бомбу
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Всех учеников эвакуировали из школы Фото:

В пермской школе №163 обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Всех учеников из здания эвакуировали. Видеозапись с места событий опубликована в telegram-канале «Пермское чтиво».

«Про предварительной информации, в школе №136 обнаружено взрывное устройство. Местные жители слышали тревогу: „Внимание, обнаружено взрывное устройство, немедленно покиньте помещение через эвакуационные выходы“», — говорится в посте.

Всех учеников и педсостав школы эвакуировали. Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал URA.RU, что администрация школы сообщила в экстренные службы об обнаружении подозрительного предмета. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

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В пермской школе №163 обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Всех учеников из здания эвакуировали. Видеозапись с места событий опубликована в telegram-канале «Пермское чтиво». «Про предварительной информации, в школе №136 обнаружено взрывное устройство. Местные жители слышали тревогу: „Внимание, обнаружено взрывное устройство, немедленно покиньте помещение через эвакуационные выходы“», — говорится в посте. Всех учеников и педсостав школы эвакуировали. Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал URA.RU, что администрация школы сообщила в экстренные службы об обнаружении подозрительного предмета. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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