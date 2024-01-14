14 января 2024

Власти Нижневартовска взялись за водителя, который высадил беременную женщину в мороз

Мэрия Нижневартовска проверит инцидент с водителем и беременной женщиной
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, автомобилист, такси, водитель, руль, автовладелец
Мэрия даст оценку действиям водителя Фото:

Мэрия Нижневартовска (ХМАО) проверит инцидент с водителем автобуса, на которого в соцсетях жаловалась беременная женщина. Она утверждает, что водитель высадил ее на мороз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Департамент ЖКХ администрации города проводит проверку по факту, обозначенному в социальных сетях. По итогам проверки будет дана оценка действиям водителя автобуса и принято соответствующее решение», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО поручил проверить водителя, который высадил беременную женщину. По словам пассажирки, она осталась одна в салоне автобуса, а водитель не захотел ехать по маршруту, потому что опаздывал.

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Мэрия Нижневартовска (ХМАО) проверит инцидент с водителем автобуса, на которого в соцсетях жаловалась беременная женщина. Она утверждает, что водитель высадил ее на мороз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Департамент ЖКХ администрации города проводит проверку по факту, обозначенному в социальных сетях. По итогам проверки будет дана оценка действиям водителя автобуса и принято соответствующее решение», — сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО поручил проверить водителя, который высадил беременную женщину. По словам пассажирки, она осталась одна в салоне автобуса, а водитель не захотел ехать по маршруту, потому что опаздывал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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