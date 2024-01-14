Власти Нижневартовска взялись за водителя, который высадил беременную женщину в мороз

Мэрия Нижневартовска (ХМАО) проверит инцидент с водителем автобуса, на которого в соцсетях жаловалась беременная женщина. Она утверждает, что водитель высадил ее на мороз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Департамент ЖКХ администрации города проводит проверку по факту, обозначенному в социальных сетях. По итогам проверки будет дана оценка действиям водителя автобуса и принято соответствующее решение», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО поручил проверить водителя, который высадил беременную женщину. По словам пассажирки, она осталась одна в салоне автобуса, а водитель не захотел ехать по маршруту, потому что опаздывал.
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