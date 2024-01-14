Власти Нижневартовска взялись за водителя, который высадил беременную женщину в мороз

Мэрия Нижневартовска проверит инцидент с водителем и беременной женщиной

15 января 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Мэрия даст оценку действиям водителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Нижневартовска (ХМАО) проверит инцидент с водителем автобуса, на которого в соцсетях жаловалась беременная женщина. Она утверждает, что водитель высадил ее на мороз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Департамент ЖКХ администрации города проводит проверку по факту, обозначенному в социальных сетях. По итогам проверки будет дана оценка действиям водителя автобуса и принято соответствующее решение», — сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО поручил проверить водителя, который высадил беременную женщину. По словам пассажирки, она осталась одна в салоне автобуса, а водитель не захотел ехать по маршруту, потому что опаздывал.

Мэрия Нижневартовска (ХМАО) проверит инцидент с водителем автобуса, на которого в соцсетях жаловалась беременная женщина. Она утверждает, что водитель высадил ее на мороз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Департамент ЖКХ администрации города проводит проверку по факту, обозначенному в социальных сетях. По итогам проверки будет дана оценка действиям водителя автобуса и принято соответствующее решение», — сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО поручил проверить водителя, который высадил беременную женщину. По словам пассажирки, она осталась одна в салоне автобуса, а водитель не захотел ехать по маршруту, потому что опаздывал.