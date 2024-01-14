Свердловчанка, чью дочку выбросили с 5-го этажа, рассказала о смерти первого ребенка

Первый ребенок екатеринбурженки Ксении, чью дочь выбросил муж с пятого этажа дома на Посадской, умер во сне. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU.
«Когда сыну исполнилось 2,5 месяца, у него произошел отек головного мозга, он пролежал две недели в коме. Врачи поставили ему инвалидность, мы с ним каждые полгода лежали в больнице. Ночью 4 февраля 2022 года я проснулась, чтобы покормить его, а утром он уже не очнулся. У него из носа и рта вылезли остатки пищевых масс. Я пыталась сделать ему искусственное дыхание, но было поздно», — пояснила девушка. И добавила, что скорую помощь в тот день вызвала соседка.
По словам Ксении, в заключении о смерти ее сына было написало, что он умер от болезни. Ее супруг Илья тогда отбывал наказание за кражу. «Он сразу даже не поверил, что сын умер. А когда Илья вышел на свободу, то даже ни разу не съездил на могилу к сыну», — добавила Ксения.
На момент смерти первого ребенка у девушки уже была дочка, которую в конце 2023 года, предположительно, убил супруг. Он выбросил ее с пятого этажа после ссоры с Ксенией. Однако известно о трагедии стало лишь 4 января. В сугробе тело ребенка пролежало несколько дней. Полицейские задержали Илью, его поместили в СИЗО. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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