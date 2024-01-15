В Перми начнет вещание радио Николая Расторгуева

В Перми на частоте «Радио книга» начнет вещание радио «Гордость»

В Перми появится новая радиостанция Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На частоте «Радио книга» в Перми начнет вещание радио «Гордость», совладельцем которой является музыкант, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. О начале вещания сообщает «Вкурсе.ру»

«Радио „Гордость“ вещает на частоте, ранее принадлежавшей „Радио книга“. В конце 2023 года стало известно, что в регионах эту частоту займет новый патриотический проект», — сообщает портал.

Новая радиостанция будет вещать на частоте 105.6 FM. «Радио книга» и радио «Гордость» принадлежат одному юридическому лицу «Дом музыки». Оно больше чем наполовину принадлежит продюсерскому центру Николая Расторгуева.