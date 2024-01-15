В Перми начнет вещание радио Николая Расторгуева

В Перми на частоте «Радио книга» начнет вещание радио «Гордость»
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Нижний Тагил., радио
В Перми появится новая радиостанция Фото:

На частоте «Радио книга» в Перми начнет вещание радио «Гордость», совладельцем которой является музыкант, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. О начале вещания сообщает «Вкурсе.ру»

«Радио „Гордость“ вещает на частоте, ранее принадлежавшей „Радио книга“. В конце 2023 года стало известно, что в регионах эту частоту займет новый патриотический проект», — сообщает портал.

Новая радиостанция будет вещать на частоте 105.6 FM. «Радио книга» и радио «Гордость» принадлежат одному юридическому лицу «Дом музыки». Оно больше чем наполовину принадлежит продюсерскому центру Николая Расторгуева.

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На частоте «Радио книга» в Перми начнет вещание радио «Гордость», совладельцем которой является музыкант, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. О начале вещания сообщает «Вкурсе.ру» «Радио „Гордость“ вещает на частоте, ранее принадлежавшей „Радио книга“. В конце 2023 года стало известно, что в регионах эту частоту займет новый патриотический проект», — сообщает портал. Новая радиостанция будет вещать на частоте 105.6 FM. «Радио книга» и радио «Гордость» принадлежат одному юридическому лицу «Дом музыки». Оно больше чем наполовину принадлежит продюсерскому центру Николая Расторгуева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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