Пермская ученая раскрыла причину роста цен на яйца

Ученая ПНИПУ: цены на яйца выросли из-за импортных куриных БАДов

15 января 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Одной из главных причин стало ослабление курса рубля Фото: Илья Московец © URA.RU Одна из причин повышения цен на яйца — подорожание витаминов и пищевых добавок, которые дают курам. Их заказывают за рубежом, поэтому из-за курса рубля их стоимость заметно выросла. «Хоть яйца и являются отечественным продуктом, витаминные добавки, которые называют премиксами, различные медикаменты для птицы и другие добавки, используемые в производстве яиц, являются импортными. И сейчас в связи с ослаблением курса рубля и усложнением логистических цепочек все эти добавки и медикаменты для производства яйца подорожали», — пишет Properm со ссылкой на старшего преподавателя кафедры экономики и финансов Пермского Политеха Юлию Стародумову. Она добавила, что также на цены повлиял дефицит кадров, который возник на птицефабриках. Из-за закрытия границ сократился поток мигрантов, которые являются недорогой рабочей силой. Таким образом, повысились расходы на работу персонала. Третьей причиной стала инфляция. Торговые сети стали повышать цены на все категории товара, и яйца не стали исключением, отметила Стародумова.

Одна из причин повышения цен на яйца — подорожание витаминов и пищевых добавок, которые дают курам. Их заказывают за рубежом, поэтому из-за курса рубля их стоимость заметно выросла. «Хоть яйца и являются отечественным продуктом, витаминные добавки, которые называют премиксами, различные медикаменты для птицы и другие добавки, используемые в производстве яиц, являются импортными. И сейчас в связи с ослаблением курса рубля и усложнением логистических цепочек все эти добавки и медикаменты для производства яйца подорожали», — пишет Properm со ссылкой на старшего преподавателя кафедры экономики и финансов Пермского Политеха Юлию Стародумову. Она добавила, что также на цены повлиял дефицит кадров, который возник на птицефабриках. Из-за закрытия границ сократился поток мигрантов, которые являются недорогой рабочей силой. Таким образом, повысились расходы на работу персонала. Третьей причиной стала инфляция. Торговые сети стали повышать цены на все категории товара, и яйца не стали исключением, отметила Стародумова.