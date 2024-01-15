Психолог из ХМАО назвал причины скандала с тренером, которого обвинили в педофилии

Психолог Долгицкий: скандал с тренером из ХМАО мог произойти из-за инфантилизма

16 января 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

По мнению эксперта, тренер повел себя в данном инциденте как ребенок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Тренера по хоккею из Нижневартовска заподозрили в педофилии Скандал в Нижневартовске (ХМАО), который разгорелся вокруг интимной переписки тренера по хоккею и девочки-подростка, мог возникнуть из-за инфантильного поведения взрослого мужчины. Таким мнением с URA.RU поделился психолог из Нижневартовска Олег Долгицкий. «Инфантилизм является основной причиной. И если девушка вела в этой ситуации себя как подросток, у которого может быть опережение физического развития, то вот тренер, очевидно, вел себя как ребенок, который воспринимал сексуальные отношения как игру. Если в данной ситуации общество становится на сторону взрослого мужчины и обвиняет девушку в том, что она „сама виновата“, то можно сказать, что оно руководствуется критериями 16-го века, когда брачный возраст для женщин составлял 12 лет», — пояснил эксперт. По словам Долгицкого, ситуацию осложнило то, что в обществе принято снисходительно относиться к инфантильному поведению мужчин. Потому, как считает психолог, некоторые взрослые решили вступиться за него, а не приняли сторону ребенка. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске тренера по хоккею обвинили в домогательствах к школьнице из-за их интимной переписки. Следственный комитет завел уголовное дело против подозреваемого, но родители некоторых подопечных вступились за тренера. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Скандал в Нижневартовске (ХМАО), который разгорелся вокруг интимной переписки тренера по хоккею и девочки-подростка, мог возникнуть из-за инфантильного поведения взрослого мужчины. Таким мнением с URA.RU поделился психолог из Нижневартовска Олег Долгицкий. «Инфантилизм является основной причиной. И если девушка вела в этой ситуации себя как подросток, у которого может быть опережение физического развития, то вот тренер, очевидно, вел себя как ребенок, который воспринимал сексуальные отношения как игру. Если в данной ситуации общество становится на сторону взрослого мужчины и обвиняет девушку в том, что она „сама виновата“, то можно сказать, что оно руководствуется критериями 16-го века, когда брачный возраст для женщин составлял 12 лет», — пояснил эксперт. По словам Долгицкого, ситуацию осложнило то, что в обществе принято снисходительно относиться к инфантильному поведению мужчин. Потому, как считает психолог, некоторые взрослые решили вступиться за него, а не приняли сторону ребенка. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске тренера по хоккею обвинили в домогательствах к школьнице из-за их интимной переписки. Следственный комитет завел уголовное дело против подозреваемого, но родители некоторых подопечных вступились за тренера.