Жильцы аварийных квартир Шадринска судятся с городскими властями

Курганцы жалуются на холод в аварийном жилье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители аварийного дома в Шадринске (Курганская область) обратились за помощью в местный паблик. Они жалуются на городские власти. Компенсация чиновников за жилье не устраивает горожан, они судятся с властями, продолжая жить в холодном доме. Информация появилась в паблике «Шадринск — Регион45» соцсети «ВКонтакте».

«Наш дом попал под снос, должны были расселить до 31 декабря 2023 года. Ну вот, однокомнатные дали всем. Нас осталось в доме две квартиры нерасселенные. Нам суют деньги, на которые ничего не купишь. Начались судебные тяжбы», — пишет в соцсети одна из жительниц дома по улице Пролетарской, 26. По ее словам, в сильные морозы в квартирах температура воздуха составляет всего от 5 до 10 градусов.

По словам жалобщиков, они являются пенсионерами и проживают в двухкомнатной квартире. «Сейчас нас — в никуда. Сказали, квартиры администрация купить не может или не хочет! А в Курган уже отрапортовали, что дома расселены», — жалуются горожане.

В комментариях к посту имеется ответ администрации города. «Вопрос по расселению решается в судебном порядке. До разрешения вопроса рекомендуем обратиться в 14 кабинет администрации города (улица Свердлова, 59, тел. 7-63-03). В жилищном отделе вам предложат варианты временного маневренного жилья», — сообщает администрация в паблике.

Ранее URA.RU сообщало, что в одном из сел Кетовского округа жители пожаловались на проблемы с отоплением. По их версии, это происходит из-за низкого качества топлива — закупленный уголь оказался перемешан с землей.