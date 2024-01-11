Курганцы пожаловались на котельную, которую якобы топят углем с землей

12 января 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Котельную в Введенском проверит администрация округа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В домах у жителей курганского села Введенское якобы проблемы с отоплением из-за того, что местную котельную растапливают углем с землей. Об этом URA.RU сообщил источник из числа местных жителей. «На станции Введенское уголь в котельной плохого качества — с землей. Люди жалуются, что в домах стало холодно. Также была обещана газовая котельная пару лет назад, но в итоге ее не сделали», — рассказал читатель. Корреспондент URA.RU связался с главой администрации Кетовского муниципального округа Олегом Язовских. Он рассказал, что о проблеме администрации известно не было, обращений от жителей не поступало, но по данной информации проведут проверку с выездом на место. Относительно газового котла Язовских пояснил, что в настоящий момент котлы отремонтированы, но на газ пока не переведены, а на станции Введенское используют новый котел. «Сейчас у нас есть населенные пункты, где нам нужно будет переоборудовать котельную. Мы отработаем там и потом, конечно, вернемся и переоборудуем эту котельную на газ, но не в этом году», — сказал глава округа. Кроме того он отметил, что все котлы проверены и получен паспорт готовности к отопительному сезону. Ранее URA.RU писало, что курганцы из села Введенское были обеспокоены из-за растопки котельной дровами. На станции Введенское в котельной работал резервный котел, который власти планировали заменить на газовый. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В домах у жителей курганского села Введенское якобы проблемы с отоплением из-за того, что местную котельную растапливают углем с землей. Об этом URA.RU сообщил источник из числа местных жителей. «На станции Введенское уголь в котельной плохого качества — с землей. Люди жалуются, что в домах стало холодно. Также была обещана газовая котельная пару лет назад, но в итоге ее не сделали», — рассказал читатель. Корреспондент URA.RU связался с главой администрации Кетовского муниципального округа Олегом Язовских. Он рассказал, что о проблеме администрации известно не было, обращений от жителей не поступало, но по данной информации проведут проверку с выездом на место. Относительно газового котла Язовских пояснил, что в настоящий момент котлы отремонтированы, но на газ пока не переведены, а на станции Введенское используют новый котел. «Сейчас у нас есть населенные пункты, где нам нужно будет переоборудовать котельную. Мы отработаем там и потом, конечно, вернемся и переоборудуем эту котельную на газ, но не в этом году», — сказал глава округа. Кроме того он отметил, что все котлы проверены и получен паспорт готовности к отопительному сезону. Ранее URA.RU писало, что курганцы из села Введенское были обеспокоены из-за растопки котельной дровами. На станции Введенское в котельной работал резервный котел, который власти планировали заменить на газовый.