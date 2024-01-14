В ХМАО накажут водителя автобуса, который высадил беременную пассажирку в мороз

15 января 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Водитель, высадивший беременную женщину из автобуса в Нижневартовске, будет наказан Фото: Илья Московец © URA.RU Водитель, который высадил беременную женщину из автобуса в Нижневартовске во время сильных морозов, понесет наказание. Заместитель директора ПАТП-2 Федор Алексеев рассказал URA.RU, что водитель попросил пассажирку пересесть на другой автобус, потому что опаздывал из-за пробок. «Водитель автобуса №14 из-за утренних пробок опаздывал почти на 30 минут. Поэтому, не доезжая конечной станции, попросил единственную пассажирку выйти и пересесть на другой автобус, который шел следом. Судя по камерам, водитель высадил пассажирку в 8:17, а следующий автобус подошел в 8:19. <…> В любом случае, это грубое нарушение должностной инструкции, водитель будет наказан», — прокомментировал ситуацию Алексеев.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске беременная женщина пожаловалась на водителя, который высадил ее из автобуса во время 30-градусных морозов. По словам пассажирки, водитель не захотел ехать по маршруту, потому что опаздывал. Из-за инцидента городская мэрия устроила проверку.

Водитель, который высадил беременную женщину из автобуса в Нижневартовске во время сильных морозов, понесет наказание. Заместитель директора ПАТП-2 Федор Алексеев рассказал URA.RU, что водитель попросил пассажирку пересесть на другой автобус, потому что опаздывал из-за пробок. «Водитель автобуса №14 из-за утренних пробок опаздывал почти на 30 минут. Поэтому, не доезжая конечной станции, попросил единственную пассажирку выйти и пересесть на другой автобус, который шел следом. Судя по камерам, водитель высадил пассажирку в 8:17, а следующий автобус подошел в 8:19. <…> В любом случае, это грубое нарушение должностной инструкции, водитель будет наказан», — прокомментировал ситуацию Алексеев. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске беременная женщина пожаловалась на водителя, который высадил ее из автобуса во время 30-градусных морозов. По словам пассажирки, водитель не захотел ехать по маршруту, потому что опаздывал. Из-за инцидента городская мэрия устроила проверку.