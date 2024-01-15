Новый онкодиспансер в Кургане стал самой современной и сложной больницей региона

В Кургане показали новый корпус онкодиспансера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Строитель компании «Курганстальмост» рассказал о сложности построенного фирмой нового здания областного онкологического диспансера. Видео, посвященное обновленной больнице, выложили на сайте правительства области.

«Здание сложное в плане разного медицинского оборудования. <…> По масштабам таких строек в Кургане и области пока что не было», — говорит строитель Владимир Шмаков. Мужчина работает на объекте с первого дня и гордится им.

Строители отмечают, что в 10-этажном здание большое количество систем, которые пришлось тщательно устанавливать — от обычной вентиляции до сложного медоборудования. Поскольку здесь будут лечиться люди со всей Курганской области, строители старались, чтобы им было комфортно.

В правительстве отметили, что на строительство было потрачено около 1,1 млрд рублей. Эти деньги были получены из федерального бюджета благодаря поддержке губернатора Вадима Шумкова. В настоящее время проходит лицензирование нового корпуса.

Ранее URA.RU сообщало, что курганских пациентов начнут принимать в новом корпусе онкодиспансера в первом квартале 2024 года. В построенной больнице — более семи тысяч квадратных метров площади для лечения онкобольных.