Курганских пациентов скоро начнут принимать в новом корпусе онкодиспансера. Видео

10 января 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Онкобольных примут в новом центре хирургии в первом квартале 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU Курганских онкобольных начнут принимать в новом корпусе онкодиспансера в первом квартале 2024 года. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Не хватало операционных стационарных помещений, чистых палат. Сейчас идет дополнительная закупка оборудования, полагаю что в первом квартале закончим лицензирование и будем принимать первых онкобольных», — заявил Шумков в видеосюжете ГТРК «Курган». Сообщается, что новый 10-этижаный корпус по площади составил 7 тысяч квадратных метров лечебных площадей, 3,5 тысячи вспомогательных, а также 2 этажа операционных и 4 этажа стационаров. Строительство нового корпуса является уже третьим медицинский объектом, введенным в области для региональной медицины, благодаря активной позиции в решении вопроса губернатора Шумкова. Ранее URA.RU писало, что в Кургане было завершено строительство центра хирургии при онкодиспансере. Сообщалось, что в объект было инвестировано более 1,1 млрд рублей, включая оборудование. Также глава региона отмечал, что в 2025 году будет достроена взрослая поликлиника.

Курганских онкобольных начнут принимать в новом корпусе онкодиспансера в первом квартале 2024 года. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Не хватало операционных стационарных помещений, чистых палат. Сейчас идет дополнительная закупка оборудования, полагаю что в первом квартале закончим лицензирование и будем принимать первых онкобольных», — заявил Шумков в видеосюжете ГТРК «Курган». Сообщается, что новый 10-этижаный корпус по площади составил 7 тысяч квадратных метров лечебных площадей, 3,5 тысячи вспомогательных, а также 2 этажа операционных и 4 этажа стационаров. Строительство нового корпуса является уже третьим медицинский объектом, введенным в области для региональной медицины, благодаря активной позиции в решении вопроса губернатора Шумкова. Ранее URA.RU писало, что в Кургане было завершено строительство центра хирургии при онкодиспансере. Сообщалось, что в объект было инвестировано более 1,1 млрд рублей, включая оборудование. Также глава региона отмечал, что в 2025 году будет достроена взрослая поликлиника.