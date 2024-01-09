Курганских онкобольных начнут принимать в новом корпусе онкодиспансера в первом квартале 2024 года. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Не хватало операционных стационарных помещений, чистых палат. Сейчас идет дополнительная закупка оборудования, полагаю что в первом квартале закончим лицензирование и будем принимать первых онкобольных», — заявил Шумков в видеосюжете ГТРК «Курган». Сообщается, что новый 10-этижаный корпус по площади составил 7 тысяч квадратных метров лечебных площадей, 3,5 тысячи вспомогательных, а также 2 этажа операционных и 4 этажа стационаров.
Строительство нового корпуса является уже третьим медицинский объектом, введенным в области для региональной медицины, благодаря активной позиции в решении вопроса губернатора Шумкова. Ранее URA.RU писало, что в Кургане было завершено строительство центра хирургии при онкодиспансере. Сообщалось, что в объект было инвестировано более 1,1 млрд рублей, включая оборудование. Также глава региона отмечал, что в 2025 году будет достроена взрослая поликлиника.
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