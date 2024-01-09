09 января 2024

Курганских пациентов скоро начнут принимать в новом корпусе онкодиспансера. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие операционных залов в онкологическом диспансере. Екатеринбург, операционная, медицинское оборудование, здоровье, медицина, онкодиспансер, хирургический корпус
Онкобольных примут в новом центре хирургии в первом квартале 2024 года Фото:

Курганских онкобольных начнут принимать в новом корпусе онкодиспансера в первом квартале 2024 года. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Не хватало операционных стационарных помещений, чистых палат. Сейчас идет дополнительная закупка оборудования, полагаю что в первом квартале закончим лицензирование и будем принимать первых онкобольных», — заявил Шумков в видеосюжете ГТРК «Курган». Сообщается, что новый 10-этижаный корпус по площади составил 7 тысяч квадратных метров лечебных площадей, 3,5 тысячи вспомогательных, а также 2 этажа операционных и 4 этажа стационаров.

Строительство нового корпуса является уже третьим медицинский объектом, введенным в области для региональной медицины, благодаря активной позиции в решении вопроса губернатора Шумкова. Ранее URA.RU писало, что в Кургане было завершено строительство центра хирургии при онкодиспансере. Сообщалось, что в объект было инвестировано более 1,1 млрд рублей, включая оборудование. Также глава региона отмечал, что в 2025 году будет достроена взрослая поликлиника.

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Курганских онкобольных начнут принимать в новом корпусе онкодиспансера в первом квартале 2024 года. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Не хватало операционных стационарных помещений, чистых палат. Сейчас идет дополнительная закупка оборудования, полагаю что в первом квартале закончим лицензирование и будем принимать первых онкобольных», — заявил Шумков в видеосюжете ГТРК «Курган». Сообщается, что новый 10-этижаный корпус по площади составил 7 тысяч квадратных метров лечебных площадей, 3,5 тысячи вспомогательных, а также 2 этажа операционных и 4 этажа стационаров. Строительство нового корпуса является уже третьим медицинский объектом, введенным в области для региональной медицины, благодаря активной позиции в решении вопроса губернатора Шумкова. Ранее URA.RU писало, что в Кургане было завершено строительство центра хирургии при онкодиспансере. Сообщалось, что в объект было инвестировано более 1,1 млрд рублей, включая оборудование. Также глава региона отмечал, что в 2025 году будет достроена взрослая поликлиника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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