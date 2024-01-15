В Екатеринбурге накрыли склад с палеными сигаретами, его хозяева-азербайджанцы бежали. Фото, видео

В Екатеринбурге ищут хозяев склада с контрафактными сигаретами
© Служба новостей «URA.RU»
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На место приезжала полиция
На место приезжала полиция

В гаражном комплексе на ул. Крестинского, 46 в Екатеринбурге пресекли работу склада, в котором хранились тысячи пачек контрафактных сигарет. Об этом URA.RU рассказала член городского Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

Вместе с другом он пытался перекрыть выезд из гаражей, но трем владельцам объекта, этническим азербайджанцам, удалось скрыться. В ходе конфликта, который едва не закончился дракой Чукреев, обороняясь, применил перцовый баллончик.

«Им [предпринимателям] грозит не только уголовное дело за хранение безакцизной табачной продукции в целях сбыта группой лиц, но и лишение водительских прав за оставление места ДТП — удирая, бакинские бизнесмены шоркнули наш автомобиль своим „Ларгусом“ и зажали коллегу-общественника бампером, придавив его к стене гаража», — отметил Чукреев.

«В двух боксах после приезда полиции мы обнаружили не менее десяти тысяч пачек контрафактных и поддельных сигарет. Рыночная стоимость товара — порядка 1,7 млн рублей. Неплохой удар по этническому криминальному бизнесу», — подытожил Чукреев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Корреспонденту он сообщил, что на месте работают сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу, а также полицейские из отдела №12. Владельцев нелицензированной продукции разыскивают.

Общая стоимость изъятой продукции — около 1,7 млн рублей
Общая стоимость изъятой продукции — около 1,7 млн рублей
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В гаражном комплексе на ул. Крестинского, 46 в Екатеринбурге пресекли работу склада, в котором хранились тысячи пачек контрафактных сигарет. Об этом URA.RU рассказала член городского Общественной палаты Дмитрий Чукреев. Вместе с другом он пытался перекрыть выезд из гаражей, но трем владельцам объекта, этническим азербайджанцам, удалось скрыться. В ходе конфликта, который едва не закончился дракой Чукреев, обороняясь, применил перцовый баллончик. «Им [предпринимателям] грозит не только уголовное дело за хранение безакцизной табачной продукции в целях сбыта группой лиц, но и лишение водительских прав за оставление места ДТП — удирая, бакинские бизнесмены шоркнули наш автомобиль своим „Ларгусом“ и зажали коллегу-общественника бампером, придавив его к стене гаража», — отметил Чукреев. «В двух боксах после приезда полиции мы обнаружили не менее десяти тысяч пачек контрафактных и поддельных сигарет. Рыночная стоимость товара — порядка 1,7 млн рублей. Неплохой удар по этническому криминальному бизнесу», — подытожил Чукреев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Корреспонденту он сообщил, что на месте работают сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу, а также полицейские из отдела №12. Владельцев нелицензированной продукции разыскивают.
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