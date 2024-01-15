Пьяный подросток под Екатеринбургом бросился под машину и впал в кому. Фото

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Подросток впал в кому после ДТП Фото:

В поселке Бобровском (Свердловская область) автомобилист на «Субару Импреза» сбил 16-летнего подростока, который неожиданно выбежал на проезжую часть. После ДТП пострадавший был доставлен в детскую горбольницу № 9 в Екатеринбурге. Выяснилось, что подросток находился в состоянии опьянения.

«Мальчик-пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Ребенок находится в состоянии комы, у него имеются признаки алкогольного опьянения», — говорится в сообщении telegram-канала «ГИБДД по Свердловской области».

Водитель пояснил автоинспекторам, что во время движения неожиданно для него с левой стороны обочины выбежал пешеход и бросился под автомобиль. Водитель резко принял вправо и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Освидетельствование показало, что водитель на момент ДТП был трезв.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД по Свердловской области призывают автомобилистов быть осторожными и внимательными. Перед пешеходными переходами и перекрестками лучше заранее снижать скорость, избегая резких торможений и не допуская заноса транспортных средств.

Происшествие произошло 14 января 2024 года около 22 часов в поселке Бобровском на 9-м километре автодороги
Происшествие произошло 14 января 2024 года около 22 часов в поселке Бобровском на 9-м километре автодороги
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В поселке Бобровском (Свердловская область) автомобилист на «Субару Импреза» сбил 16-летнего подростока, который неожиданно выбежал на проезжую часть. После ДТП пострадавший был доставлен в детскую горбольницу № 9 в Екатеринбурге. Выяснилось, что подросток находился в состоянии опьянения. «Мальчик-пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Ребенок находится в состоянии комы, у него имеются признаки алкогольного опьянения», — говорится в сообщении telegram-канала «ГИБДД по Свердловской области». Водитель пояснил автоинспекторам, что во время движения неожиданно для него с левой стороны обочины выбежал пешеход и бросился под автомобиль. Водитель резко принял вправо и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Освидетельствование показало, что водитель на момент ДТП был трезв. По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД по Свердловской области призывают автомобилистов быть осторожными и внимательными. Перед пешеходными переходами и перекрестками лучше заранее снижать скорость, избегая резких торможений и не допуская заноса транспортных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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