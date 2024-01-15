В зоне СВО медику из ЯНАО присвоили воинское звание

15 января 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Военному медику из Ноябрьска присвоили звание младшего сержанта Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военному медику из Ноябрьска (ЯНАО) Елене Земенковой, которая ушла добровольцем на спецоперацию, присвоили звание младшего сержанта. Об этом рассказала сама Земенкова. «Для меня эта новость стала очень неожиданной. Конечно, приятно получить новое звание», — рассказала доброволец изданию «Ноябрьск Информ». Сообщается, что ей присвоили звание младшего сержанта. Елена ушла на фронт добровольцем в качестве фельдшера в 2022 году. В том же году ее наградили медалью «За заслуги в военной медицине». Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное звание врачу больницы Салехарда. Сергей Ивченко стал Заслуженным врачом Российской Федерации.

Военному медику из Ноябрьска (ЯНАО) Елене Земенковой, которая ушла добровольцем на спецоперацию, присвоили звание младшего сержанта. Об этом рассказала сама Земенкова. «Для меня эта новость стала очень неожиданной. Конечно, приятно получить новое звание», — рассказала доброволец изданию «Ноябрьск Информ». Сообщается, что ей присвоили звание младшего сержанта. Елена ушла на фронт добровольцем в качестве фельдшера в 2022 году. В том же году ее наградили медалью «За заслуги в военной медицине». Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное звание врачу больницы Салехарда. Сергей Ивченко стал Заслуженным врачом Российской Федерации.