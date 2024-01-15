В России проиндексируют более 40 видов выплат

15 января 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

С 1 февраля на 7,4% проиндексируют более 40 видов государственных выплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России с 1 февраля на 7,4% проиндексируют более 40 видов государственных выплат. Об этом сообщили Минтруде РФ. «Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций. <…> В 2024 году составит 1,074», — написано в проекте постановления правительства. На 7,4%, по словам министра труда РФ Антона Котякова, будут проиндексированы более 40 мер социальной поддержки. В них входит материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие государственные выплаты. Такое повышение затронет более 20 миллионов россиян. С 1 февраля 2024 года граждан России ожидает значительное увеличение социальных пособий и выплат. URA.RU рассказывало, какие выплаты и пособия будут увеличены в этом году.

В России с 1 февраля на 7,4% проиндексируют более 40 видов государственных выплат. Об этом сообщили Минтруде РФ. «Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций. <…> В 2024 году составит 1,074», — написано в проекте постановления правительства. На 7,4%, по словам министра труда РФ Антона Котякова, будут проиндексированы более 40 мер социальной поддержки. В них входит материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие государственные выплаты. Такое повышение затронет более 20 миллионов россиян. С 1 февраля 2024 года граждан России ожидает значительное увеличение социальных пособий и выплат. URA.RU рассказывало, какие выплаты и пособия будут увеличены в этом году.