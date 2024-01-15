15 января 2024

Пермяк выпил пять бутылок алкоголя и умер в магазине

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая зафиксировала смерть мужчины Фото:

В торговом зале гипермаркета «Лента» в Перми нашли тело мужчины. Очевидцы сообщили, что якобы он залпом выпил пять бутылок алкоголя.

«В магазине мужчина выпил пять бутылок алкоголя по 0,25 литра и умер. Одна из бутылок лежала рядом с ним. Сотрудники магазина обнаружили тело около 11 часов утра 14 января», — написали очевидцы в группе «ЧП и ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Изданию «Комсомольская правда Пермь» подтвердили информацию об обнаружении тела в магазине в полиции Перми. В пресс-службе ведомства уточнили, что сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть полиции Мотовилихинского района днем 14 января. Личность мужчины установлена, на данный момент проводится проверка.

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В торговом зале гипермаркета «Лента» в Перми нашли тело мужчины. Очевидцы сообщили, что якобы он залпом выпил пять бутылок алкоголя. «В магазине мужчина выпил пять бутылок алкоголя по 0,25 литра и умер. Одна из бутылок лежала рядом с ним. Сотрудники магазина обнаружили тело около 11 часов утра 14 января», — написали очевидцы в группе «ЧП и ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Изданию «Комсомольская правда Пермь» подтвердили информацию об обнаружении тела в магазине в полиции Перми. В пресс-службе ведомства уточнили, что сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть полиции Мотовилихинского района днем 14 января. Личность мужчины установлена, на данный момент проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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