Пермяк выпил пять бутылок алкоголя и умер в магазине

В торговом зале гипермаркета «Лента» в Перми нашли тело мужчины. Очевидцы сообщили, что якобы он залпом выпил пять бутылок алкоголя.
«В магазине мужчина выпил пять бутылок алкоголя по 0,25 литра и умер. Одна из бутылок лежала рядом с ним. Сотрудники магазина обнаружили тело около 11 часов утра 14 января», — написали очевидцы в группе «ЧП и ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
Изданию «Комсомольская правда Пермь» подтвердили информацию об обнаружении тела в магазине в полиции Перми. В пресс-службе ведомства уточнили, что сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть полиции Мотовилихинского района днем 14 января. Личность мужчины установлена, на данный момент проводится проверка.
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