15 января 2024
14 января 2024

В ХМАО некоторым школьникам отменили занятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание росреестра. Курган, ребенок, зима, школьник, мальчик
Для некоторых школьников ХМАО 16 января объявлен актировочный день Фото:

В некоторых населенных пунктах ХМАО 16 января отменены занятия у школьников первой смены из-за холодов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

«Температура и ветер соответствуют режиму объявления актированных дней. Информация о погоде получена от Ханты-Мансийского ЦГМС — филиал ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“», — написано на сайте.

Уроки у школьников с 1-го по 8-й классы отменяются в населенных пунктах: Белоярский, Ломбовож, Щекурья, Верхнеказымский, Лыхма, Сорум, Сосновка, Казым и Саранпауль. В Шайтанке, Ванзетуре, Березово, Вензевате, Полновате и Тегах не пойдут в школу дети с 1-го по 11-й класс, а в Радужном, Кимкьясуйе, Новоаганске, Варьегане и Сосьве с 1-го по 4-й.

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В некоторых населенных пунктах ХМАО 16 января отменены занятия у школьников первой смены из-за холодов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Температура и ветер соответствуют режиму объявления актированных дней. Информация о погоде получена от Ханты-Мансийского ЦГМС — филиал ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“», — написано на сайте. Уроки у школьников с 1-го по 8-й классы отменяются в населенных пунктах: Белоярский, Ломбовож, Щекурья, Верхнеказымский, Лыхма, Сорум, Сосновка, Казым и Саранпауль. В Шайтанке, Ванзетуре, Березово, Вензевате, Полновате и Тегах не пойдут в школу дети с 1-го по 11-й класс, а в Радужном, Кимкьясуйе, Новоаганске, Варьегане и Сосьве с 1-го по 4-й.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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