В ХМАО некоторым школьникам отменили занятия

16 января 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Для некоторых школьников ХМАО 16 января объявлен актировочный день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В некоторых населенных пунктах ХМАО 16 января отменены занятия у школьников первой смены из-за холодов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Температура и ветер соответствуют режиму объявления актированных дней. Информация о погоде получена от Ханты-Мансийского ЦГМС — филиал ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“», — написано на сайте. Уроки у школьников с 1-го по 8-й классы отменяются в населенных пунктах: Белоярский, Ломбовож, Щекурья, Верхнеказымский, Лыхма, Сорум, Сосновка, Казым и Саранпауль. В Шайтанке, Ванзетуре, Березово, Вензевате, Полновате и Тегах не пойдут в школу дети с 1-го по 11-й класс, а в Радужном, Кимкьясуйе, Новоаганске, Варьегане и Сосьве с 1-го по 4-й.

В некоторых населенных пунктах ХМАО 16 января отменены занятия у школьников первой смены из-за холодов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Температура и ветер соответствуют режиму объявления актированных дней. Информация о погоде получена от Ханты-Мансийского ЦГМС — филиал ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“», — написано на сайте. Уроки у школьников с 1-го по 8-й классы отменяются в населенных пунктах: Белоярский, Ломбовож, Щекурья, Верхнеказымский, Лыхма, Сорум, Сосновка, Казым и Саранпауль. В Шайтанке, Ванзетуре, Березово, Вензевате, Полновате и Тегах не пойдут в школу дети с 1-го по 11-й класс, а в Радужном, Кимкьясуйе, Новоаганске, Варьегане и Сосьве с 1-го по 4-й.