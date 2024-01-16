Минобороны сообщило о перехвате БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

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Российские ПВО отразили атаки ВСУ беспилотниками по регионам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью российские средства противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских БПЛА над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что ПВО также перехватили четыре беспилотника над Белгородской областью.

Ранее сообщалось о взрывах в Воронеже. Мэр сообщал, что были развернуты оперативные штабы. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

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Ночью российские средства противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских БПЛА над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что ПВО также перехватили четыре беспилотника над Белгородской областью. Ранее сообщалось о взрывах в Воронеже. Мэр сообщал, что были развернуты оперативные штабы. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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