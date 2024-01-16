Минобороны сообщило о перехвате БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

Российские ПВО отразили атаки ВСУ беспилотниками по регионам
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ночью российские средства противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских БПЛА над территорией Воронежской области», — говорится
Ранее сообщалось о взрывах в Воронеже. Мэр сообщал, что были развернуты оперативные штабы. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
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