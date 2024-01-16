Минобороны сообщило о перехвате БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

16 января 2024 в 08:59 Размер текста - 17 +

Российские ПВО отразили атаки ВСУ беспилотниками по регионам Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ночью российские средства противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских БПЛА над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что ПВО также перехватили четыре беспилотника над Белгородской областью. Ранее сообщалось о взрывах в Воронеже. Мэр сообщал, что были развернуты оперативные штабы. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

Ночью российские средства противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских БПЛА над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что ПВО также перехватили четыре беспилотника над Белгородской областью. Ранее сообщалось о взрывах в Воронеже. Мэр сообщал, что были развернуты оперативные штабы. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.