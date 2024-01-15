Над Воронежом сбили украинские беспилотники: что известно

Губернатор Гусев: система ПВО успешно отразила атаку БПЛА ВСУ над Воронежем

16 января 2024 в 07:32 Размер текста - 17 +

В Воронеже фрагменты сбитого БПЛА ВСУ попали в жилой дом Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ПВО успешно отразила атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Воронежем. URA.RU в своем материале подробнее рассказывает о произошедшем. Утром 16 января над Воронежем прогремели мощные взрывы. Сработала система ПВО. По информации местных жителей, были отмечены от пяти до девяти взрывов от которых тряслись окна.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что системы ПВО успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Воронежем. В результате атаки произошло возгорание в многоквартирном доме, которое уже ликвидировано. В нескольких частных домах повреждены окна.

В связи с атакой беспилотников Украины в Воронеже введен режим чрезвычайной ситуации. Мэр города Вадим Кстенин сообщил, что будет создана комиссия для оценки ущерба. Введение режима ЧС позволит оперативно принимать решения. Один из пострадавших домов нуждается в замене окон. Жители эвакуированы.

Александр Гусев в своем telegram-канале также сообщил , что в результате попадания фрагментов сбитого беспилотного летательного аппарата в квартиру на улице Тепличной, ребенку потребовалась медицинская помощь из-за резаных ран на руках, ногах и шее. Медицинская помощь была оказана на месте.

, что в результате попадания фрагментов сбитого беспилотного летательного аппарата в квартиру на улице Тепличной, ребенку потребовалась медицинская помощь из-за резаных ран на руках, ногах и шее. Медицинская помощь была оказана на месте. В рамках поквартирного обхода и осмотра домов, был проведен максимальный опрос граждан. Заказ на изготовление первых 30 окон уже был размещен. Был организован штаб для тех воронежцев, кто после осмотра обнаружит дополнительные повреждения, написал в своем telegram-канале Вадим Кстенин.

ПВО успешно отразила атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Воронежем. URA.RU в своем материале подробнее рассказывает о произошедшем.