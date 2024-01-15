15 января 2024

Над Воронежом сбили украинские беспилотники: что известно

Губернатор Гусев: система ПВО успешно отразила атаку БПЛА ВСУ над Воронежем
© Служба новостей «URA.RU»
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В Воронеже фрагменты сбитого БПЛА ВСУ попали в жилой дом Фото:
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ПВО успешно отразила атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Воронежем. URA.RU в своем материале подробнее рассказывает о произошедшем.

  • Утром 16 января над Воронежем прогремели мощные взрывы. Сработала система ПВО. По информации местных жителей, были отмечены от пяти до девяти взрывов от которых тряслись окна.
  • Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что системы ПВО успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Воронежем. В результате атаки произошло возгорание в многоквартирном доме, которое уже ликвидировано. В нескольких частных домах повреждены окна.
  • В связи с атакой беспилотников Украины в Воронеже введен режим чрезвычайной ситуации. Мэр города Вадим Кстенин сообщил, что будет создана комиссия для оценки ущерба. Введение режима ЧС позволит оперативно принимать решения. Один из пострадавших домов нуждается в замене окон. Жители эвакуированы.
  • Александр Гусев в своем telegram-канале также сообщил, что в результате попадания фрагментов сбитого беспилотного летательного аппарата в квартиру на улице Тепличной, ребенку потребовалась медицинская помощь из-за резаных ран на руках, ногах и шее. Медицинская помощь была оказана на месте.
  • В рамках поквартирного обхода и осмотра домов, был проведен максимальный опрос граждан. Заказ на изготовление первых 30 окон уже был размещен. Был организован штаб для тех воронежцев, кто после осмотра обнаружит дополнительные повреждения, написал в своем telegram-канале Вадим Кстенин.

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ПВО успешно отразила атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Воронежем. URA.RU в своем материале подробнее рассказывает о произошедшем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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