В Воронеже развернули штабы после атаки БПЛА

16 января 2024 в 07:51 Размер текста - 17 +

В Воронеже организовали пункты временного размещения после атаки БПЛА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После атаки украинских беспилотников в Воронеже развернули оперативные штабы. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин. «Штаб для тех воронежцев, кто обнаружит те или иные повреждения позже, уже организован в отделе развития микрорайона Тенистый на ул. Тепличная, 8б», — написал Кстенин в своем telegram-канале. Он добавил, что пункт временного размещения также находится в школе 84 (Тепличная, 20б). Ранее в Воронеже прогремели мощные взрывы. В Минобороны России заявили, что над территорией Воронежской области средствами ПВО были сбиты три украинских беспилотника, передает RT. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

После атаки украинских беспилотников в Воронеже развернули оперативные штабы. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин. «Штаб для тех воронежцев, кто обнаружит те или иные повреждения позже, уже организован в отделе развития микрорайона Тенистый на ул. Тепличная, 8б», — написал Кстенин в своем telegram-канале. Он добавил, что пункт временного размещения также находится в школе 84 (Тепличная, 20б). Ранее в Воронеже прогремели мощные взрывы. В Минобороны России заявили, что над территорией Воронежской области средствами ПВО были сбиты три украинских беспилотника, передает RT. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.