В Воронеже развернули штабы после атаки БПЛА

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Обстановка вокруг Среднеуральского монастыря после штурма. Екатеринбург, перекрытие дороги, полиция, оцепление, омон, среднеуральский монастырь
В Воронеже организовали пункты временного размещения после атаки БПЛА Фото:

После атаки украинских беспилотников в Воронеже развернули оперативные штабы. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин.

«Штаб для тех воронежцев, кто обнаружит те или иные повреждения позже, уже организован в отделе развития микрорайона Тенистый на ул. Тепличная, 8б», — написал Кстенин в своем telegram-канале. Он добавил, что пункт временного размещения также находится в школе 84 (Тепличная, 20б).

Ранее в Воронеже прогремели мощные взрывы. В Минобороны России заявили, что над территорией Воронежской области средствами ПВО были сбиты три украинских беспилотника, передает RT. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

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После атаки украинских беспилотников в Воронеже развернули оперативные штабы. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин. «Штаб для тех воронежцев, кто обнаружит те или иные повреждения позже, уже организован в отделе развития микрорайона Тенистый на ул. Тепличная, 8б», — написал Кстенин в своем telegram-канале. Он добавил, что пункт временного размещения также находится в школе 84 (Тепличная, 20б). Ранее в Воронеже прогремели мощные взрывы. В Минобороны России заявили, что над территорией Воронежской области средствами ПВО были сбиты три украинских беспилотника, передает RT. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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