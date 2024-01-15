В Челябинске удвоилось количество вакансий рабочих и аграриев

Аграрии и рабочие стали в два раза чаще требоваться в Челябинске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске практически удвоилось количество вакансий рабочих, аграриев и сотрудников добывающего сектора. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», рост за год составил 1,8 раза.

«В сравнении с 2022 годом количество предложений о работе за весь 2023 год выросло в 1,8 раза, или на 82%. Лидером по спросу со стороны работодателей стала сфера производства, сырья и сельского хозяйства, как и годом ранее», — отметили в «Авито».

На данные профессиональные области приходится 18% вакансий на платформе. Средняя зарплата в секторе возросла на 16%, достигнув уровня в 52 тысячи рублей. Об этом заявил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

На второй позиции с долей 12% расположился сегмент продаж. Год к году прирост количества предложений о работе составил 54%, а средних зарплатных предложений — 19%. Уровень зарплаты составил 37,5 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнула сфера транспорта и логистики с долей 10%. Общее число вакансий в данном сегменте за год выросло на 97%. Работодатели стали предлагать зарплаты в среднем на 14% выше (62,5 тысячи рублей), чем в 2022 году.

Значительная доля вакансий пришлась на сегменты строительства (9%), курьерской доставки (9%), такси (8%), а также автомобильного бизнеса (5%). Рост предложения составила повышенную текучесть кадров. Большинство сотрудников в сферах производства и сельского хозяйства призналось, что если и меняет работу, то делает это по собственному желанию.